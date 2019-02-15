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Fransız bir erkeğe 'cinsel saldırı' ile suçlanan Vatikan Paris Büyükelçisi'ne soruşturma

Fransız bir erkeğe 'cinsel saldırı' ile suçlanan Vatikan Paris Büyükelçisi'ne soruşturma

15 Şubat 2019 Cuma 16:54
Fransız bir erkeğe 'cinsel saldırı' ile suçlanan Vatikan Paris Büyükelçisi'ne soruşturma

Fransa'dax Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Luigi Ventura hakkında "cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Paris Savcılığının, Ventura hakkında Paris Belediyesi'nin genç erkek çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattığı belirtildi.

Paris Belediyesi'nin yasa gereğince konuyu 23 Ocak'ta Paris Savcısı Remy Heitz'e taşımasıyla soruşturmanın açıldığı belirtilirken, söz konusu olayın Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun 17 Ocak'ta belediyede verdiği etkinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Soruşturmayı takip eden bir hukuk danışmanı, "Bu biraz karmaşık bir mesele çünkü Ventura bir diplomat, dolayısıyla soruşturma kapsamında diplomatik dokunulmazlığını devreye sokabilir," yorumunda bulundu.

74 yaşındaki Ventura 2009'dan bu yana Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Vatikan Büyükelçi Cinsel Saldırı
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