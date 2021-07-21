banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
banner376
Flaş Haber
100'ü yerel 118 pozitif vaka
Kapat

Fransız aşısı AB'de değerlendiriliyor

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Fransız ilaç firması Sanofi Pasteur tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının değerlendirme sürecini başlattı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 08:30
Fransız aşısı AB'de değerlendiriliyor

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, "Vidprevtyn" adlı aşının değerlendirmesiyle ilgili kararın, ilk laboratuvar sonuçları ve yetişkinlerdeki erken klinik çalışmaları sonuçları temelinde alındığı ifade edildi.

Resmi pazar yetki başvurusu için yeterli kanıt elde edilinceye kadar değerlendirmenin süreceği açıklandı. Aşının etkinliği, güvenliği ve kalitesi konusundaki değerlendirmenin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Fotoğraf: DepoPhotos

Antikor oluşumunu destekleyen madde yer alıyor

SARS-CoV-2 virüsüne karşı vücutta koruma sağlaması beklenen protein temelli aşı, virüsün yüzeyinde bulunan "spike" adı verilen proteinin laboratuvarda geliştirilmiş versiyonunu içeriyor. Aşıda aynı zamanda aşıya bağışıklık tepkisini güçlendirmeye yardımcı olan bir "adjuvan" (destekleyici madde) bulunuyor.

banner341
Vücuda aşı yapıldığında bağışıklık sistemi "spike" proteinini "yabancı" olarak belirliyor ve buna karşı antikor oluşturuyor. Vücut daha sonra SARS-CoV-2 virüsüyle karşılaştığında bağışıklık sistemi virüse karşı kendisini korumaya hazır oluyor.

4 aşı daha değerlendirme sürecinde

Daha önce onay verdiği aşıları da ön değerlendirme sürecinden geçiren EMA'nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V. AB'de şu ana kadar BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarına kullanım onayı verilmişti.

Fotoğraf: DepoPhotos

AB, 300 milyon doz satın alacak

Sanofi Pasteur şirketi, İngiliz ilaç firması GSK ile geliştirilen aşının Faz-3 çalışmalarına mayıs sonunda başlamıştı. İlaç firmaları, aşının 2021'in dördüncü çeyreğinde onay almasının beklendiğini açıklamıştı.

AB'nin Sanofi-GSK ile 300 milyon doz aşı satın olmak üzere anlaşması bulunuyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
FRANSIZ AŞISI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: Tokyo'da sıfır koronavirüs riski mümkün değil
DSÖ: Tokyo'da sıfır koronavirüs riski mümkün değil
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Çin'de sel felaketi: 12 ölü
Çin'de sel felaketi: 12 ölü
Nijerya'da kolera salgını: 30 ölü
Nijerya'da kolera salgını: 30 ölü
Kedileri aç bırakıp işkence eden kadın hapis cezasına çarptırıldı
Kedileri aç bırakıp işkence eden kadın hapis cezasına çarptırıldı
Atmosferde artan su buharı sel ihtimalini artırıyor
Atmosferde artan su buharı sel ihtimalini artırıyor
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir
Rusya'da geliştirilen 4'üncü Kovid-19 aşısının klinik deneylerine başlandı
Rusya'da geliştirilen 4'üncü Kovid-19 aşısının klinik deneylerine başlandı
Çin’nde ‘Monkey B’ virüsünden ilk can kaybı…
Çin’nde ‘Monkey B’ virüsünden ilk can kaybı…
Evlilik içi tecavüz: Kocam önce melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti
Evlilik içi tecavüz: Kocam önce melek gibiydi, sonra bana tecavüz etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim