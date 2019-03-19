Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105229
ALTIN
230.460
DOLAR
5.4786
STERLİN
7.2677
EURO
6.2171
Gündüz “ Kamu reformu kaos yaratacak”
GÜNDÜZ “ KAMU REFORMU KAOS...
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Hem eşini, hem baldızını dövdü
HEM EŞİNİ, HEM BALDIZINI DÖVDÜ
banner306

Fransız AB bakanı kedisine 'Brexit' ismini verdi

Fransız AB bakanı kedisine 'Brexit' ismini verdi

19 Mart 2019 Salı 14:04
Fransız AB bakanı kedisine 'Brexit' ismini verdi

Fransa Avrupa Birliği (AB) Bakanı kedisinin kararsız davranışlarından dolayı adını 'Brexit' koyduğunu açıkladı.

Fransa'nın AB ilişkilerinden sorumlu bakan Nathalie Laiseau, İngiltere'nin AB'den çıkma anlaşması olarak bilinen Brexit sürecinde yaşananlar sonrası kedisine 'Brexit' ismini verdiğini söyledi.

Bakan Laiseau bu kararının gerekçesini "Kedim sabahları dışarı çıkmak için yüksek sesle miyavlıyarak beni uyandırıyor. Dışarı çıksın diye kapıyı açtığımda tereddütte kalıyor ve çıkmıyor. Kucağıma alıp dışarı çıkardığımdaysa bana kızgın kızgın bakıyor." açıklamasıyla dile getirdi. Bakan, İngiltere'nin Brexit süreciyle kedisinin tavırları arasında benzerlikler kurduğu mesajını verdi.

Fransız hükümeti adına Brexit görüşmelerinde liderlik yapan bakanın Brexit yorumu, AB liderlerinin İngiltere'nin talebi üzerine Brexit müzakere sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı hakkında vereceği karar öncesinde geldi.

İngiltere Parlamentosu AB'ye Brexit'in ertelenmesi için başvurma önerisini kabul etti..İngiltere Parlamentosu AB'den anlaşmasız ayrılık seçeneğine 'hayır' dedi..İngiliz hükümet sözcüsü: 20 Mart'a kadar yeni anlaşma olmazsa Brexit'te erteleme daha da uzar..

Bakan Loiseau, Brexit müzakerelerinde gösterdiği zorlu ve provokatif tavrıyla biliniyor. Loiseau, şimdiye kadar İngiltere'nin önerilerini düzenli olarak reddetti ve anlaşmasız bir Brexit'in risklerinden bahsetmeyi sürdürdü. Ekim ayındaysa Theresa May'in AB'ye verdiği öneri sonrası "olmayan bir anlaşma kötü bir anlaşmadan daha iyi olurdu" diyerek May'in anlaşma teklifini eleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Fransız Bakan Kedi Brexit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç'te Esed Rejimi Protesto Edildi
İsveç'te Esed Rejimi Protesto Edildi
Hollanda'daki Silahlı Saldırı
Hollanda'daki Silahlı Saldırı
Pakistan-iran Sınırına Tel Örgü Çekilecek
Pakistan-iran Sınırına Tel Örgü Çekilecek
Brüksel'de bomba alarmı
Brüksel'de bomba alarmı
Avrupa’da doktora en az gidenler Yunanlar, en fazla gidenler ise Almanlar
Avrupa’da doktora en az gidenler Yunanlar, en fazla gidenler ise Almanlar
AB, İngiltere'nin Brexit konusuna “açıklık“ getirmesini istiyor
AB, İngiltere'nin Brexit konusuna “açıklık“ getirmesini istiyor
AB'den anlaşmasız Brexit hazırlığı
AB'den anlaşmasız Brexit hazırlığı
Meksika Popocatepetl yanardağında patlama
Meksika Popocatepetl yanardağında patlama
ABD terör örgütü YPGPKK'yı silahlandırmaya devam ediyor
ABD terör örgütü YPGPKK'yı silahlandırmaya devam ediyor
La Scala Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu iptal etti
La Scala Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu iptal etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim