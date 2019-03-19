Fransız AB bakanı kedisine 'Brexit' ismini verdi

Fransa Avrupa Birliği (AB) Bakanı kedisinin kararsız davranışlarından dolayı adını 'Brexit' koyduğunu açıkladı.

Fransa'nın AB ilişkilerinden sorumlu bakan Nathalie Laiseau, İngiltere'nin AB'den çıkma anlaşması olarak bilinen Brexit sürecinde yaşananlar sonrası kedisine 'Brexit' ismini verdiğini söyledi.

Bakan Laiseau bu kararının gerekçesini "Kedim sabahları dışarı çıkmak için yüksek sesle miyavlıyarak beni uyandırıyor. Dışarı çıksın diye kapıyı açtığımda tereddütte kalıyor ve çıkmıyor. Kucağıma alıp dışarı çıkardığımdaysa bana kızgın kızgın bakıyor." açıklamasıyla dile getirdi. Bakan, İngiltere'nin Brexit süreciyle kedisinin tavırları arasında benzerlikler kurduğu mesajını verdi.

Fransız hükümeti adına Brexit görüşmelerinde liderlik yapan bakanın Brexit yorumu, AB liderlerinin İngiltere'nin talebi üzerine Brexit müzakere sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı hakkında vereceği karar öncesinde geldi.

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Bakan Loiseau, Brexit müzakerelerinde gösterdiği zorlu ve provokatif tavrıyla biliniyor. Loiseau, şimdiye kadar İngiltere'nin önerilerini düzenli olarak reddetti ve anlaşmasız bir Brexit'in risklerinden bahsetmeyi sürdürdü. Ekim ayındaysa Theresa May'in AB'ye verdiği öneri sonrası "olmayan bir anlaşma kötü bir anlaşmadan daha iyi olurdu" diyerek May'in anlaşma teklifini eleştirdi.