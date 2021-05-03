Fransa’nın güneyinde çığ düştü: 3 ölü

Briançon kenti jandarmasından yapılan açıklamaya göre, Hautes-Alpes bölgesindeki Villar-d’Arene köyü yakınlarında, 3 bin 169 metre rakımlı bir geçitte sabah saatlerinde çığ düştü.

Çığın düştüğü noktanın yakınındaki Adele Planchard güvenlik kulübesi, jandarmayla irtibata geçti.



Fransa Meteoroloji İdaresi, ülkenin güneydoğusundaki 6 bölgede çığ tehlikesi nedeniyle sarı alarm ilan etti.

