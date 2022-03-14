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Fransa’da Ukrayna yanlıları, Putin’in eski damadının malikanesini bastı

POLİS OLAYA İLİŞKİN SARI YELEKLİ AKTİVİST PİERRE HAFFNER'İ GÖZALTINA ALDI

14 Mart 2022 Pazartesi 17:00
Fransa’da Ukrayna yanlıları, Putin’in eski damadının malikanesini bastı

Fransa'nın güney bölgesindeki tatil kasabası Biarritz'de Ukrayna yanlısı aktivistlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Shamalov'un villasını bastığı bildirildi.

Fransa basınındaki haberlere göre, Bask bölgesinde "Sarı Yelekli"lerin önde gelen isimlerinden Pierre Haffner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Putin'in kızı Katerina Tikhonova'nın eski eşinin villasını basarak binaya Ukrayna bayrağı astı.

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Shamalov'un malikanesine giren aktivistler, villayı Ukraynalı mültecilere ayırmak istediklerini açıkladı.

Olaya ilişkin sosyal medyada yayımlanan bir videoda kimliği belirsiz kişiler, deniz fenerine yakın villaya giriyor ve aralarında bir kişi balkona çıkarak Ukrayna bayrağı sallıyor.

Güvenlik güçleri, aktivist oldukları belirtilen kişilere müdahale etti ve grupta yer alan Sarı Yelekli Haffner'i gözaltına aldı.

Hafner'in yakın zamanda savcı karşısına çıkacağı belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 15.03.2022 09:14
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