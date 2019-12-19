banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111500
ALTIN
281.421
DOLAR
5.9188
STERLİN
7.7117
EURO
6.5829
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
7 bin 500 Sterlin için başını yaktı!
7 BİN 500 STERLİN İÇİN...
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Fransa'da Polise İlk Kez Sarı Yelekliye Şiddetten Hapis Cezası

PARİS CEZA MAHKEMESİ, SARI YELEKLİLERİN 1 MAYIS\'TA DÜZENLEDİĞİ GÖSTERİDE EYLEMCİYE KALDIRIM TAŞI ATAN POLİSE İKİ AY TECİLLİ HAPİS CEZASI VERDİ

Fransa'da Polise İlk Kez Sarı Yelekliye Şiddetten Hapis Cezası

PARİS CEZA MAHKEMESİ, SARI YELEKLİLERİN 1 MAYIS\'TA DÜZENLEDİĞİ GÖSTERİDE EYLEMCİYE KALDIRIM TAŞI ATAN POLİSE İKİ AY TECİLLİ HAPİS CEZASI VERDİ

19 Aralık 2019 Perşembe 16:22
Fransa'da Polise İlk Kez Sarı Yelekliye Şiddetten Hapis Cezası

PARİS CEZA MAHKEMESİ, SARI YELEKLİLERİN 1 MAYIS'TA DÜZENLEDİĞİ GÖSTERİDE EYLEMCİYE KALDIRIM TAŞI ATAN POLİSE İKİ AY TECİLLİ HAPİS CEZASI VERDİ
Paris, 19 Aralık 19 : Fransa'da sarı yeleklilerin 1 Mayıs'ta düzenlediği eylemde göstericiye şiddet uygulayan polis, iki ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, 1 Mayıs'taki gösteride eylemciye kaldırım taşı attığı gerekçesiyle yargılanan polise iki ay tecilli hapis cezası verdi.
Mahkeme, mesleğini icraya devam edebilmesi için polisin cezasını adli sicil kaydına işlememeyi kararlaştırdı.
Sarı yeleklilerin gösterilerinin başladığından bu yana ilk kez bir polis, eylemcilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezalandırıldı.
Paris Savcılığı, söz konusu polis hakkında 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası talep etmişti.
Polisin, geçen yıl 17 Kasım'da başlayan eylemlerde uyguladığı şiddet ülkede tartışma konusu olmuştu.

banner317
Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.
Mediapart internet sitesinin haberinde, eylemlerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin elinin koptuğu, 23 kişinin gözünü kaybettiği, 268 kişinin başından, 15 kişinin elinden, 64 kişinin vücudundan, 26 kişinin sırtından ve 106 kişinin bacaklarından yaralandığı belirtilmişti.
Fransız polisinin son kurbanı ise Paris'teki emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın oldu. Yalçın, görgü tanıklarına göre Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralandı. 
Yalçın'ın ağır hasar gören sol gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunuyor.
(AA/ÖZ/HA)
 

Son Güncelleme: 20.12.2019 09:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etiyopya İlk Uydusunu Fırlattı
Etiyopya İlk Uydusunu Fırlattı
Google milyar euroluk ceza ödedi
Google milyar euroluk ceza ödedi
Dünyanın en eski ağaç fosilleri New York'ta bulundu
Dünyanın en eski ağaç fosilleri New York'ta bulundu
Yabancı savaş uçakları Libya'nın Misrata kentini vurdu
Yabancı savaş uçakları Libya'nın Misrata kentini vurdu
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Moskova'da silahlı saldırı
Moskova'da silahlı saldırı
Irak'ta Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı protesto edildi
Irak'ta Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı protesto edildi
Avrupa Parlamentosu, Göstericilere Karşı Orantısız Güç Nedeniyle İran'ı Kınadı
Avrupa Parlamentosu, Göstericilere Karşı Orantısız Güç Nedeniyle İran'ı Kınadı
Pakistan Hükümeti Müşerref'i Yargılayan Hakimin Görevden Alınması İçin Harekete Geçti
Pakistan Hükümeti Müşerref'i Yargılayan Hakimin Görevden Alınması İçin Harekete Geçti
Nijerya'da Sel 51 Bin Kişiyi Yerinden Etti
Nijerya'da Sel 51 Bin Kişiyi Yerinden Etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim