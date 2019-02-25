Fransa’da Macron’un popülaritesi tırmanışa geçti

Fransa’da Sarı Yeleklilerin gösterilerinin ardından arkasındaki halk desteğini önemli ölçüde yitiren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u popülaritesi yeniden tırmanışa geçti. Ülkede Sarı Yeleklilerin eylemlerini artık durdurmasını isteyenlerin oranı ise giderek artıyor.

Odoxa kamuoyu araştırma şirketinin anketi, Macron’un arkasındaki halk desteğinin yüzde 32’ye çıktığını ortaya koydu.

Aralık ayında Sarı Yeleklilerin gösterilerinin giderek sertleştiği bir dönemde Macron’un arkasındaki halk desteği yüzde 27’lere inmişti.

Yine aynı ankete göre Sarı Yeleklilerin artık eylemlerine son vermelerini isteyen Fransızların oranı yüzde 55’e çıktı.

Kasım ayı ortalarına Sarı Yeleklilerin eylemlerine destek verenlerin oranı yüzde 66’ya çıkmıştı.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen Sarı Yeleklilerin eylemleri üçüncü ayını doldururken, basında çıkan haberlerde, farklı sosyal kesimlerden gelen bu kişilerin arasındaki bölünmenin de giderek arttığı yorumu yapılıyor.

Sarı Yelekliler'in gösterilerinde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı, bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Gösteriler ülke ekonomisine derinden zarar verdi. Eylemler nedeniyle işsiz kalan kişi sayısı 72 bin 675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon euro oldu. Eylemler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar ise 2 milyar euroyu geçerken, gıda sektörü yaklaşık 13 milyar euro zarar etti.