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2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Fransa’da köpük kebap kutuları yasaklandı

Fransa’da genellikle kebap ve dönerciler tarafından siparişlerin konulmasında kullanılan polistiren köpük kutuların kullanımına yasak getirildi.

02 Temmuz 2021 Cuma 09:45
Fransa’da köpük kebap kutuları yasaklandı

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polistiren kebap kutularının kullanımına artık hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini belirtti.
“Bugünden itibaren, doğada 1000 yılda çözünen bu ambalajlar yerini daha az kirletici alternatiflere bırakacak.” ifadesini kullanan Pompili, paylaştığı video mesajda, Fransa'da her yıl 350 milyon, her saniye 11 kebap yenildiğine dikkati çekti.
Nanterre semtinde bir kebapçıyı ziyaret eden Pompili, burada paket servis ambalajlarını denetledikten sonra kebap sipariş etti.

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Ülkede köpük ambalajlara 1 Ocak’ta yasak getirilmiş ancak dükkanların ellerindeki stokları bitirmesine 1 Temmuz’a kadar müsamaha gösterilmişti.
Fransa’da Şubat 2020’de yürürlüğe giren atık karşıtı yasa, 2025’e kadar tek kullanımlık plastiklerin yerini yüzde 100 geri dönüşebilen malzemelere bırakmasını öngörüyor.
 

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Son Güncelleme: 02.07.2021 10:15
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