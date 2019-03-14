Fransa’da jinekologlar greve gitmekle tehdit ediyor: Kürtaj yapmıyoruz

Fransa’da jinekologların yaptıkları iş hataları nedeniyle cezalandırılması jinekologlar sendikasını ayağa kaldırdı.

15 jinekolog uzmanının cezalandırılmasını kabul edilemez olarak gören Syngof jinekolog sendikası meslektaşlarıyla dayanışma kapsamında 'kürtaj yapmayız' tehdidinde bulundu. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, 'bu kadınları rehin almaktır' diyerek sendikaya tepki gösterdi.

Jinekolog sendikası Syngof, üyelerine gönderdiği bir e-posta mesajında “Kürtaj yapmamaya hazır olun” diyerek tıbbi hatalarından dolayı cezalandırılan yaklaşık 15 jinekolog için bakanlığa baskı kurmayı hedeflediklerini yazdı.

Bin 600 jinekoloğun üye olduğu sendika, Sağlık Bakanı Buzyn ile görüşebilmek için randevu alabilmeyi umuyor. Bakan Buzyn ise 'kadınları rehin almak diyaloğun önünü açmayacaktır” dedi.

Syngof sendikası Başkanı Dr Bertrand Rochambeau geçen yıl eylül ayında kürtajı ‘cinayete' benzettiği için yoğun tepki almıştı.