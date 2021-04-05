banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Pandemi fakirliktir ama…
Pandemi fakirliktir ama…
Sendikalar iyi niyetli değil
Sendikalar iyi niyetli değil
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
banner376

Fransa’da bazı bakanlar, kaçak restoranlarda covid-19 kısıtlamalarını delmekle suçlanıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te, bazı bakan ve milletvekillerinin, kaçak çalışan lüks restoranlarda yemek yiyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını deldiği ileri sürüldü.

05 Nisan 2021 Pazartesi 10:00
Fransa’da bazı bakanlar, kaçak restoranlarda covid-19 kısıtlamalarını delmekle suçlanıyor
banner337

M6 televizyon kanalının gizli kamerayla yaptığı çekimlerde, Paris’in göbeğinde yeraltına kurulmuş lüks restoranların, ünlü şeflerin hazırladığı menülerle gizlice hizmet verdiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, kısıtlamalar gereği sadece paket servis hizmeti vermesi gereken restoranlarda garsonlar ve müşterilerin maskesiz olduğu görülüyor.

Ayrıca bir kişi, bu hafta içerisinde bu lüks restoranlardan birkaçında bazı bakanlar ve milletvekilleriyle yemek yediğini söylüyor.

Söz konusu restoranlarda menü fiyatlarının 490 avroyu bulduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris Polis Müdürlüğünden haberin içeriğine dair soruşturma açılması, doğrulanması halinde bu restoranların sahipleri ve müşteriler hakkında kovuşturma başlatılması talebi gönderdiğini bildirdi.

Paris Polis Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin soruşturma açtı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GİZLİ PARTİLERİ BASTI

Diğer yandan, Aix-en-Provence bölgesinde yeraltında düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı parti jandarma tarafından basıldı.

Fuveau kentinde kullanılmayan bir bina etrafında çok sayıda aracın toplanması üzerine bölge sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma, dün akşam saatlerinde kullanılmayan hangara baskın düzenledi.

Baskında hangarda bulunan yaklaşık 150 kişiye kısıtlamaları ihlal cezası verildi.

banner341
Paris Polis Müdürlüğü ayrıca, Saint-Denis banliyösünde mangal partisi yapanlara baskın düzenledi.

Partide en az 80 kişinin bulunduğunu bildiren polis, mangal malzemelerine el konulduğunu aktardı.

İçişleri Bakanlığı, mart sonunda duyurulan kısıtlama kurallarında ülke genelinde 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamıştı.

Marsilya’da da polis spor salonlarına yaptığı baskında 23 kişiye spor yapmalarına izin veren belge gösteremediği için ceza kesti.

Emriyet güçleri ayrıca 2 spor salonunda ilgilileri Kovid-19 kısıtlamalarına tam riayet etmedikleri için uyardı.

Daha önce uyarı alan bir spor salonu da aynı gerekçeyle 15 günlüğüne kapatıldı.

YENİ TEDBİRLER DÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı yeni tedbirlere göre daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 arasında da sokağa çıkma yasağı getirildi.

Halka evlerinin sadece 10 kilometre civarında dolaşabilme izni verilirken, 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlere yasaklama getirildi.

Ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan iş yerleri dışındakiler için kapatma kararı alındı.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 5 Nisan'dan itibaren 3 haftalığına kapatıldı.

banner360
Son Güncelleme: 05.04.2021 10:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı
Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı
Vyosa Osmani, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı seçildi
Vyosa Osmani, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı seçildi
Ukrayna, Rus askeri hareketliliğini Borrell ile görüştü
Ukrayna, Rus askeri hareketliliğini Borrell ile görüştü
Japonya'da 2021 kıyı balina avcılığı sezonu açıldı
Japonya'da 2021 kıyı balina avcılığı sezonu açıldı
Fransa ile AB Komisyonu, Air France'a yardım yapacak
Fransa ile AB Komisyonu, Air France'a yardım yapacak
NATO'nun kuruluşunun 72. yıl dönümü kutlanıyor
NATO'nun kuruluşunun 72. yıl dönümü kutlanıyor
Kanserde “Kişiselleştirilmiş“ ve “İmmünoterapi“ ile tedavi şansı artıyor
Kanserde “Kişiselleştirilmiş“ ve “İmmünoterapi“ ile tedavi şansı artıyor
Endonezya'da sel felaketi: 20 ölü
Endonezya'da sel felaketi: 20 ölü
Facebook'un 533 Milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı
Facebook'un 533 Milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu açıkladı
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu açıkladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim