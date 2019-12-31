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Fransa Yeni Yıla Grevlerle Giriyor

BAŞTA BAŞKENT PARİS\'TE OLMAK ÜZERE ÜLKE GENELİNDEKİ YENİ YIL KUTLAMALARI GREVLER ALTINDA YAPILACAK

Fransa Yeni Yıla Grevlerle Giriyor

BAŞTA BAŞKENT PARİS\'TE OLMAK ÜZERE ÜLKE GENELİNDEKİ YENİ YIL KUTLAMALARI GREVLER ALTINDA YAPILACAK

31 Aralık 2019 Salı 12:20
Fransa Yeni Yıla Grevlerle Giriyor

BAŞTA BAŞKENT PARİS'TE OLMAK ÜZERE ÜLKE GENELİNDEKİ YENİ YIL KUTLAMALARI GREVLER ALTINDA YAPILACAK

Paris, 31 Aralık 19 : Fransa, yeni yıla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı devam eden grevlerle girecek. 

Başta başkent Paris'te olmak üzere bugün ülke genelindeki yeni yıl kutlamaları grevler altında yapılacak. 

Emeklilik reformuna karşı başlatılan ve 27 gündür devam eden grevler, vatandaşların günlük hayatını kaosa sürüklüyor. Grevlerin odak noktası Paris'te metro hatlarının büyük bölümünde gün içinde ciddi aksamalar yaşanırken yerel saatle 18.30'dan sonra ikisi hariç tüm metro hatları çalışmayacak. Şehirler arası ve banliyö trenlerinde de ciddi sorunlar yaşanıyor. 

Sadece Paris'te değil aynı zamanda büyük kentlerde de ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Fransa Uusal Demir Yolları Şirketi (SNCF), grev nedeniyle tren seferlerinin yarısını iptal etti.

Grevler, özellikle Paris'te esnafın ve otellerin yüzde 30-40 ciro kaybına neden oluyor.

SNCF grevlerin ilk 20 gününde 400 milyon avro zarar etti. 

Ülkenin en önemli iş sendikalarından biri, Genel İş Konfederasyonundan (CGT) yapılan açıklamada, 7-10 Ocak tarihlerinde ülkedeki 8 rafinerinin giriş ve çıkışlarında blokaj eylemi yapma çağrısında bulundu. 

Paris'te yeni yıl kutlamaları kapsamında bu gece, Champs-Elysees Caddesi'nde ışık ve havai fişek gösterisi düzenlenecek. Ülke genelinde yaklaşık 100 bin polis ve jandarma kutlamalarda görev yapacak.

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Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, 9 Ocak'ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

(AA/ÖZ/HA)

 

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