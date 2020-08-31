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Fransa Ve Almanya\'dan Türkiye İle Diyalog Mesajı

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN-YVES LE DRİAN:

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:19
Fransa Ve Almanya\'dan Türkiye İle Diyalog Mesajı
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FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN-YVES LE DRİAN: "ANKARA İLE DAHA YAPICI DİYALOĞUN ŞARTLARINI OLUŞTURMAK İÇİN TÜM DİPLOMATİK YOLLARI HAREKETE GEÇİRDİK. BU KONUDA ALMANYA VE FRANSA HEMFİKİR" 
Paris, 31 Ağustos 20 : Fransa ve Almanya, Türkiye ile yapıcı diyalog geliştirmek istediklerini bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'da görev yapan Fransız büyükelçilerine açıklamalarda bulundu. 
Avrupa'nın daha güçlü olması gerektiğine işaret eden Le Drian, İngiltere'nin uzlaşmaz ve gerçekçi olmayan tutumu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını belirtti. 
Le Drian, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB ülkesinin deniz sahasını ihlal ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

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Güvenliklerini başka aktörlerin eline bırakmanın hata olacağını iddia eden Le Drian, "AB diyaloğa hazır. (Türkiye'yi) sert şekilde kınamak ve yaptırım gerekli olsaydı AB bunu yapardı. Ankara ile daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmak için tüm diplomatik yolları harekete geçirdik. Bu konuda Almanya ve Fransa hemfikir." dedi. 
Maas da Türkiye'nin Libya'da ve Doğu Akdeniz'de "istikrarsızlaştıran" politika yürüttüğünü ileri sürerek bunu kabul edemeyeceklerini kaydetti.
AB üyesi ülkelerin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliklerini koruyacaklarını ifade eden Maas, "Bu hassas durumdan ancak diyalog ile çıkabiliriz. Bu nedenle Borrell ve (Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu'nun diyalog sürecini destekliyoruz. Tansiyonun düşmesi için 24 Eylül'e kadar elimizden geleni yapacağız." dedi. 
Maas, ayrıca Rusya'nın muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın durumunu açıklığa kavuşturmak için daha fazla şey yapması gerektiğini belirtti. 
(AA/AK/ŞEB)
 

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