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Fransa, Macron Döneminde Son 25 Yılın En Yüksek Kamu Borcu Artışını Kaydetti

ULUSAL İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, ÜLKENİN KAMU BORCUNUN YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 12,7 PUAN ARTARAK, SON 25 YILIN EN YÜKSEK ARTIŞINI GÖSTERDİĞİNİ DUYURDU

25 Eylül 2020 Cuma 14:15
Fransa, Macron Döneminde Son 25 Yılın En Yüksek Kamu Borcu Artışını Kaydetti
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ULUSAL İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, ÜLKENİN KAMU BORCUNUN YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 12,7 PUAN ARTARAK, SON 25 YILIN EN YÜKSEK ARTIŞINI GÖSTERDİĞİNİ DUYURDU
Paris, 25 Eylül 20 : Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde kamu borcu, son 25 yılın en büyük artışını kaydederek gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 114,1’ine ulaştı.
Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), ülkenin kamu borcunun yılın ikinci çeyreğinde 12,7 puan artarak, son 25 yılın en yüksek artışını gösterdiğini duyurdu.
INSEE’den yapılan açıklamada, ülkenin kamu borcunun haziran ayı sonunda mart ayına göre 113,4 milyar dolar artarak 2 bin 638,3 milyar avroya ulaştığı kaydedildi.
GSYH’nin yüzde 114,1’ine eşit olan ve mart ayındaki kamu borcuna göre 12,7 puan artış anlamına gelen bu rakam, INSEE’nin bu veriyi yayımladığı 1995’ten bu yana bir çeyrekte kaydedilen fazla kamu borcu artışı oldu.

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Açıklamada, bu artışın kısmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle görüldüğü ifade edildi.
Sosyal güvenlik kurumlarının borçlarının da kısmi işsizlik önlemleri ve sosyal katkıların ertelenmesi ya da iptal edilmesi nedeniyle ciddi bir artış göstererek 84,9 milyar dolar yükseldiği aktarıldı.
Ülkedeki kamu borcundaki rekor artışın Kovid-19 salgının etkisinin yanı sıra, Macron yönetiminin başarısız politikaları sebebiyle kaydedildiği belirtiliyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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