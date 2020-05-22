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Fransa İle Madagaskar Arasında "ada Hakimiyeti" Gerginliği Tırmanıyor

FRANSA\'NIN HAKİMİYET İDDİA ETTİĞİ MADAGASKAR KARA SULARINDAKİ DAĞINIK ADALAR’DA DOĞAL REZERV OLUŞTURMAK İÇİN ADIM ATMASI FRANSA İLE MADAGASKAR YÖNETİMLERİNİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ 

22 Mayıs 2020 Cuma 15:14
Fransa İle Madagaskar Arasında
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FRANSA'NIN HAKİMİYET İDDİA ETTİĞİ MADAGASKAR KARA SULARINDAKİ DAĞINIK ADALAR’DA DOĞAL REZERV OLUŞTURMAK İÇİN ADIM ATMASI FRANSA İLE MADAGASKAR YÖNETİMLERİNİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ 
PARİS YÖNETİMİ DENİZAŞIRI TOPRAKLARINI BİR PARÇASI OLARAK GÖRDÜĞÜ BU ADALARDAN GLORİEUSES ÜZERİNDE PETROL BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞAL KAYNAKLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ ULUSAL DOĞAL REZERV MERKEZİ İNŞA ETMEK İSTİYOR 
ANTANANARİVO YÖNETİMİ 18 MAYIS'TA FRANSA’NIN BÜYÜKELÇİSİNİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRARAK FRANSA'NIN ADIMLARINDAN RAHATSIZ OLDUĞUNU VE PROJEDEN VAZGEÇİLMESİ TALEBİNİ İLETTİ 
CUMHURBAŞKANI ANDRY RAJOELİNA ORTAK BİR KOMİSYON KURULARAK ÜLKENİN BAĞIMSIZLIK YIL DÖNÜMÜNÜN KUTLANACAĞI 26 HAZİRAN'A KADAR SORUNA ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN FRANSA'YA SÜRE TANIDI
Ankara/Dakar, 22 Mayıs 20 : Fransa'nın Hint Okyanusu'nda yer alan Madagaskar kara sularındaki Dağınık Adalar’da doğal rezerv oluşturmak için tek taraflı karar alması sonrası iki ülke arasında başlayan hakimiyet kavgası büyüyor.
Fransa, 6 Ağustos 1986'da birçok adadan oluşan Madagaskar Krallığını sömürgesi altına alarak Hint Okyanusu'ndaki varlığını artırmaya başladı.
Madagaskar’ın topraklarının büyük bir kısmını geri almasının ardından 26 Haziran 1960'ta bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Fransa, ülkenin kara sularında bulunan ve Dağınık Adalar olarak adlandırılan Europa, Bassas da India, Juan de Nova, Glorieuses ve Tromelin adaları üzerinde hak iddia etmeyi sürdürüyor.
Madagaskar yönetimi ise 12 Aralık 1979'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu adaları Madagaskar topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak tanıyan kararını hatırlatarak Fransa'nın buradaki varlığının, adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürüyor.
Hint Okyanusu'nda dört küçük mercan adası ve bir büyük adadan oluşan ve sakinleri olmadığından yılın çoğu zamanı ıssız kalan bu adalarda Fransa, mevcudiyetinin sembolü olarak her hafta değişimli olarak bir asker bulunduruyor.
FRANSA'NIN ADALARDA HAKİMİYETİNİ PEKİŞTİRME ÇABASI
Madagaskar'ın Fransa'yı işgalci kuvvet olarak görmesi ve adaların hakimiyetinin tamamen kendisine verilmesi çabalarına rağmen, Fransa adalar üzerindeki varlığını pekiştirme projelerini devreye sokuyor.
Paris yönetimi denizaşırı topraklarını bir parçası olarak gördüğü bu adalardan Glorieuses üzerinde petrol başta olmak üzere doğal kaynakların muhafaza edileceği Ulusal Doğal Rezerv Merkezi inşa etmeyi planlıyor.

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Fransa, 2005'te Juan da Nova Adası'nda 62 bin kilometrekarelik alanda iznini çıkarttığı petrol arama adımıyla kalmayıp diğer bir ada olan Glorieuses'te de bir an önce bu merkezi kurmak istiyor.
Madagaskar hükümeti her ne kadar karşı çıksa da Fransa, Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron'un, 22-25 Ekim 2019'da, Fransa'nın denizaşırı topraklarına kattığı ve Hint Okyanusu sularındaki Komor Adaları’nın dört parçasından biri olan Mayotte Adası ile Dağınık Adalar'ı ziyaretinde ilk dile getirdiği bu konuda geri adım atmıyor.
MADAGASKAR FRANSA'YA RAHATSIZLIĞINI İLETTİ
Fransa Ekolojik Geçiş ve Dayanışma Bakanlığının 11 Mayıs'ta "Glorieuses Takımadalarında Ulusal Doğal Rezerv" oluşturulmasına ilişkin taslak bir kararname yayımlaması son yıllarda ilişkileri limoni olan iki ülkenin yönetimlerini karşı karşıya getirdi.
Doğal rezerv projesinin yeniden gündeme getirilmesi Antananarivo yönetimini daha da rahatsız etti.
Hükümet, 18 Mayıs'ta Fransa’nın Antananarivo Büyükelçisi ChristopheBouchard’ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak Fransa'nın adımlarından rahatsız olduğunu ve projeden vazgeçilmesi talebini iletti.
ORTAK KOMİSYON ÖNERİSİ
Geçen yıl 29 Mayıs'ta Fransa'yı ziyaretinde Macron'dan Fransa'nın söz konusu adalardan çekilmesi talebinde bulunan Madagaskar Cumhurbaşkanı AndryRajoelina ise ortak komisyon kurularak ülkenin bağımsızlık yıl dönümünün kutlanacağı 26 Haziran'a kadar soruna çözüm bulunması için Fransa'ya süre tanıdı.
İki ülkenin, adaların hakimiyet sorununa çözüm bulunması için 18 Kasım 2019'da ilk defa bir araya gelen ortak komisyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını günlerinde nasıl toplanacağı merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı AndryRajoelina, geçen hafta, France 24 kanalına verdiği mülakatta, Dağınık Adalar'ın kendi toprakları olduğunu belirtmiş ve iadesini talep etmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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