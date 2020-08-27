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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "bugün Lübnan\'ın Ortadan Kaybolması Riskiyle Karşı Karşıyayız"

 

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:39
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian:
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Paris, 27 Ağustos 20 :  Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan'da acil şekilde yeni hükümetin kurulması ve reformların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün Lübnan'ın ortadan kaybolması riskiyle karşı karşıyayız." dedi. 

Le Drian, RTL radyosunda Lübnan'a ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Lübnan'da halkın yarısının fakir olduğuna ve ülkedeki ekonomik krize dikkati çeken Le Drian, burada acil şekilde hükümetin kurulması ve reformların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. 

Le Drian, "Bugün Lübnan'ın ortadan kaybolması riskiyle karşı karşıyayız. Gerekli önlemler alınmalı." dedi.

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BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

(AA/ÖZ/HA)

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