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Fransa\'dan Rusya Ve Esed Rejimini Kınama Ve Türkiye İle Dayanışma Mesajı

Paris, 28 Şubat 20 : Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib\'de gerginliği azaltma ve insani hukuka saygı gösterme konusunda verdiği taahhütleri birkaç kez yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya\'yı kınadı.

Fransa\'dan Rusya Ve Esed Rejimini Kınama Ve Türkiye İle Dayanışma Mesajı

Paris, 28 Şubat 20 : Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib\'de gerginliği azaltma ve insani hukuka saygı gösterme konusunda verdiği taahhütleri birkaç kez yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya\'yı kınadı.

28 Şubat 2020 Cuma 17:22
Fransa\'dan Rusya Ve Esed Rejimini Kınama Ve Türkiye İle Dayanışma Mesajı
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Paris, 28 Şubat 20 : Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib'de gerginliği azaltma ve insani hukuka saygı gösterme konusunda verdiği taahhütleri birkaç kez yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya'yı kınadı.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"Suriye'nin kuzeybatısında dün Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından (Mevlüt) Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyledim." ifadesini kullanan Le Drian, İdlib'de gerginliği azaltma ve insani hukuka saygı gösterme konusunda verdiği taahhütleri birkaç kez yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya'yı kınadı.

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Le Drian, şunları kaydetti:

"Fransa'nın Suriye rejimi ve Rusya'ya, Suriye'nin kuzeybatısında saldırılara son vermesi, uluslararası insani hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi ve 2018'in sonbaharında ateşkesin sağlanmasına yönelik anlaşmaya geri dönmesi gerektiği yönündeki çağrılarımı yineledim."

Rusya'nın İdlib'de gerginliğin azaltılması için Türkiye ile müzakereleri sürdürmesi gerektiğini belirten Le Drian, Suriyeli göçmenlere yaptığı yardımlar nedeniyle özellikle Türkiye'ye teşekkür ettiğini bildirdi.

(AA/AK/HÖ)

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