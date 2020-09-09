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Fransa\'da Son 24 Saatte 6 Bin 544 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:10
Fransa\'da Son 24 Saatte 6 Bin 544 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
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ÜLKEDE SON 24 SAATTE 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Paris, 9 Eylül 20 : Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 544 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre artış gösterdi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 6 bin 544 artışla 335 bin 524'e yükseldi. Hastanelerde 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 764'e ulaştı.

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Kovid-19 nedeniyle 574'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 960 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 87 bin 836 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Son bir haftada 1 milyondan fazla Kovid-19 testi yapılan ülkede, testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

(AA/AK/ŞEB)

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