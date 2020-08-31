banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
462.325
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7930
EURO
8.7196
Bir Kıbrıslının isyanı
Bir Kıbrıslının isyanı
Sapla samanı karıştırmayalım...
Sapla samanı karıştırmayalım...
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Zaman ilaç olamamış Asya
Zaman ilaç olamamış Asya
banner355

Fransa\'da Son 24 Saatte 5 Bin 413 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

Paris, 31 Ağustos 20 : Fransa\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 413 vaka görüldü.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29
Fransa\'da Son 24 Saatte 5 Bin 413 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
banner337
banner351

Paris, 31 Ağustos 20 : Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 413 vaka görüldü.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 413 artışla 277 bin 943'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 606'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 402'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

banner341
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı kısmen arttı. 
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.
(AA/AK/ÖK)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'nın Yeni Başbakanı 17 Eylül'de Belli Olabilir
Japonya'nın Yeni Başbakanı 17 Eylül'de Belli Olabilir
Çin'de 17, Güney Kore’de 248 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Çin'de 17, Güney Kore’de 248 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
İtalya'da Rüzgar Nedeniyle Üzerlerine Ağaç Devrilen 2 Kardeş Öldü
İtalya'da Rüzgar Nedeniyle Üzerlerine Ağaç Devrilen 2 Kardeş Öldü
İtalya'da Rüzgar Nedeniyle Üzerlerine Ağaç Devrilen 2 Kardeş Öldü
İtalya'da Rüzgar Nedeniyle Üzerlerine Ağaç Devrilen 2 Kardeş Öldü
Fransa'da Son 24 Saatte 5 Bin 413 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Fransa'da Son 24 Saatte 5 Bin 413 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye Karşı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye Karşı "kırmızı Çizgi Politikası" Uyguladıklarını Savundu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye Karşı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye Karşı "kırmızı Çizgi Politikası" Uyguladıklarını Savundu
Belarus’ta Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Yürümek İstedi
Belarus’ta Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Yürümek İstedi
Belarus’ta Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Yürümek İstedi
Belarus’ta Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Yürümek İstedi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim