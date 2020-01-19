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Fransa\'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Şiddete Dönüştü

İÇİŞLERİ BAKANI CHRİSTOPHE CASTANER:

Fransa\'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Şiddete Dönüştü

İÇİŞLERİ BAKANI CHRİSTOPHE CASTANER:

19 Ocak 2020 Pazar 09:02
Fransa\'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Şiddete Dönüştü

İÇİŞLERİ BAKANI CHRİSTOPHE CASTANER: "BU ŞİDDET DEMOKRASİDE ASLA BİR İFADE BİÇİMİ OLMAYACAKTIR"
Paris, 19 Ocak 20 (.): Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıkarken, Paris'teki eylemde 37 kişi gözaltına alındı, 20 kişi yaralandı. 
Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 62'nci haftasına girdi.
Paris'te Champerret Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Lyon tren garına kadar yürüdü. Göstericiler, Macron karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.  
Eylemde, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı ve plastik bombayla müdahale etti. 
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin yerde yatan bir eylemciyi dövdüğü görüldü. 
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 37 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Eylemde görev yapan sağlık çalışanları da 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Toulouse'daki eylemde de polis, göstericilere biber gazı kullandı. 
Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.
- İçişleri Bakanı Castaner'den tepki
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylemlerde yaşanan şiddet olaylarına tepki göstererek, "Bu şiddet demokraside asla bir ifade biçimi olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 
Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.
Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana polisin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.
(AA/HÖ)
 

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