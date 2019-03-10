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Fransa\'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17. Haftasında Sokaklarda

AKARYAKIT ZAMLARINA TEPKİ OLARAK BAŞLAYAN, DAHA SONRA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON YÖNETİMİNE KARŞITLIĞA DÖNÜŞEN SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ, 17. HAFTASINDA DA DEVAM ETTİ

Fransa\'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17. Haftasında Sokaklarda

AKARYAKIT ZAMLARINA TEPKİ OLARAK BAŞLAYAN, DAHA SONRA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON YÖNETİMİNE KARŞITLIĞA DÖNÜŞEN SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ, 17. HAFTASINDA DA DEVAM ETTİ

10 Mart 2019 Pazar 07:50
Fransa\'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17. Haftasında Sokaklarda

AKARYAKIT ZAMLARINA TEPKİ OLARAK BAŞLAYAN, DAHA SONRA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON YÖNETİMİNE KARŞITLIĞA DÖNÜŞEN SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ, 17. HAFTASINDA DA DEVAM ETTİ

Paris, 10 Mart 19 : Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve olumsuz ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Sarı yelekliler, Paris'in farklı noktalarında gösteriler düzenledi. Başkentin sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericiler, Lüksemburg Bahçesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün başında, dünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle kadınlar yer aldı.

Eylemciler aynı zamanda Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda da eylem yaptı. Havaalanı içerisinde yürüyen göstericiler, "Macron istifa" sloganları attı ve havaalanını özelleştirmek isteyen hükümete tepki gösterdi. Bir grup eylemci de Eyfel Kulesi'nin önündeki Champs de Mars Meydanı'nda toplandı.

Emniyet güçleri, Champs-Elysees Caddesi'nde taş ve şişe atan eylemcilere tazyikli suyla müdahale etti.      

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemlerde 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.                             

Öte yandan, Nantes kentindeki eylemde de polis, eylemcilere karşı biber gazı kullanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Quimper'deki eylemde de polis, şişe ve yumurta atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Besançon'da yapılan eylemde göstericiler, polisin biber gazı kullanmamasını istedi.

Ülkenin doğusundaki Phalsbourg Belediyesi de Avrupa Konseyi'nin çağrısı üzerine, polisin semtte düzenlenen gösteride biber gazı kullanmasını yasakladı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere, 28 bin 600 kişi katıldı. Geçen haftaki eylemlerde ülke çapında 39 bin 300 kişi yer almıştı.

SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya sarı yeleklilerin eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Mijatovic, eylemlerde yaralanan kişi sayısının yüksek ve ciddi yaralanmalar olması dikkate alındığında, polisin kamu düzenini sağlamak için uyguladığı yöntemin, insan haklarına uygunluğunun sorgulanması gerektiğini belirtmişti.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Birimince polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

(AA/AK/HA)

 

 

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