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Fransa’da Ölüme Yol Açan Zayıflama Haplarını Üreten İlaç Şirketi Aleyhine Açılan Dava Başladı

Paris, 23 Eylül 19 :  Fransız ilaç şirketi Servier’in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan “Mediator” isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava Paris’te bugün başladı.

Fransa’da Ölüme Yol Açan Zayıflama Haplarını Üreten İlaç Şirketi Aleyhine Açılan Dava Başladı

Paris, 23 Eylül 19 :  Fransız ilaç şirketi Servier’in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan “Mediator” isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava Paris’te bugün başladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:16
Fransa’da Ölüme Yol Açan Zayıflama Haplarını Üreten İlaç Şirketi Aleyhine Açılan Dava Başladı

Paris, 23 Eylül 19 :  Fransız ilaç şirketi Servier’in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan “Mediator” isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava Paris’te bugün başladı.

Davaya müdahil olarak katılanların ve suçlananların çokluğu nedeniyle, düzenlenecek 110 duruşmanın 6 ay sürmesi bekleniyor.

Mahkemede yargılananlar, “ilacın yan etkilerini saklamak”, “ihmalkarlık”, "istemeden ölüme yol açmak" ve "sakat kalmaya sebebiyet vermek" gibi şikayetlerin de içinde yer aldığı 7 ayrı suçtan yargılanacak.

2684 kişi ve kurumun müdahil taraf olarak katıldığı davada

2684 kişi ve kurumun müdahil taraf olarak katıldığı davada 23 kişi yargılanırken, 100’ün üzerinde şahit dinlenecek. Mahkeme, davayı izlemek için sadece 50 basın mensubuna akreditasyon verdi.

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Yine duruşmalarda savunma makamını 23, müdahil tarafı ise 253 avukat savunacak.

2009 yılında yasaklanan ilacının çok sayıda hasta üzerinde yan etkisi tespit edilmişti. Şirket hakkında 2010 yılında adli soruşturma başlatılmıştı. Şirketin sahibi, Jacques Servier, 2014 yılında yaşamını yitirmişti.

İlk olarak diyabet hastaları için üretilen Mediator adlı ilaç daha sonra zayıflama ilacı olarak satıldı. İlacın kalp krizi ve tansiyonu tetiklediği tespit edilmişti.

Servier’in ilaçlarının yan etkisi nedeniyle yaklaşık bin 2 bin kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinini sakat kaldığı tahmin ediliyor.

Bu ilacı, üretilmeye başlandığı 1976’dan yasaklandığı 2009 yılına kadar 5 milyon kadar kişinin kullandığı tahmin ediliyor.

(EURONEWS/FG)

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