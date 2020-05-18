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Fransa\'da Okullar Açıldıktan Sonra 70 Öğrencide Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

Paris, 18 Mayıs 20 (TAK): Fransa\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs\'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:59
Fransa\'da Okullar Açıldıktan Sonra 70 Öğrencide Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
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Paris, 18 Mayıs 20 (TAK): Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 11 Mayıs'ta açılan 40 bin okulda 70 öğrencide Kovid-19'a rastlandığını belirtti.

Bu öğrencilerin gittiği okulların tekrar kapatıldığını ifade eden Blanquer, okula gitmeyen öğrencilerde ortaya çıkan psikolojik sorunların kendisini endişelendirdiğini söyledi.

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Fransa'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart'ta üniversiteler dahil tüm okullar kapatılmıştı. 11 Mayıs'ta kreş, ana ve ilkokullar açılmıştı. Bugün ise salgının etkili olmadığı bölgelerde ortaokullar açıldı.

Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verildi. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 108'e, vaka sayısı ise 216 bin 30'a yükseldi.

(AA/FG)

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