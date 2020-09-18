banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
477.017
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8085
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Fransa’da Kovid-19 Yasakları Gevşetildiğinden Bu Yana Ölü Sayısı İlk Defa Yükseldi

Paris, 18 Eylül 20 (.): Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri hafifletildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi.

18 Eylül 2020 Cuma 19:34
Fransa’da Kovid-19 Yasakları Gevşetildiğinden Bu Yana Ölü Sayısı İlk Defa Yükseldi
banner337
banner351

Paris, 18 Eylül 20 (.): Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri hafifletildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi.

Halk Sağlığı Kurumundan haftalık Kovid-19 güncellemesine ilişkin yapılan açıklamada, salgın yasakları gevşetildiğinden bu yana ölü sayısının ilk defa yükseldiğini, geçen hafta 129 olan sayının bu hafta katlanarak 265’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ölü sayısı, virüsün yaşlılar arasındaki dolaşımı, salgın kümelerinin artması gibi tüm göstergelerde Kovid-19'un kötüye gittiği kaydedildi.

Kurumdan Epidemiyolog Sophie Vaux, düzenlediği online basın toplantısında, Kovid-19’dan en fazla, yaşları 20-30 arasında olan genç yetişkinlerin etkilendiğini, son haftalarda 75 yaş üzeri vakalarda da artış görüldüğünü belirtti.

Vaux, hastalığı en ağır geçiren bu yaş grubundaki vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 45 artış kaydedildiğini aktardı.

banner341
BAZI KENTLERDE 10'DAN FAZLA KİŞİNİN TOPLANMASI YASAK

Özellikle huzur evlerinde salgın kümeleşmelerinin 37’den 68’e yükselerek geçen haftaya göre neredeyse 2 katına çıktığını ifade eden Vaux, "Virüsün yaşlılar arasında yayılmasının yoğunlaşması, gelecek haftalarda hastane doluluk ve ölümleri artıracağı endişesine yol açıyor." diye konuştu.

Geçen hafta, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısında yüzde 50, hastanede tedaviye alınan Kovid-19 hastalarının sayısında yüzde 45, yoğun bakıma alınanların sayısında ise yüzde 48’den fazla artış kaydedildi.

Diğer yandan Nice kentinde, kamusal alanlarda 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Bordeaux ve Marseille kentleri de geçen hafta benzer önlemler almış, parklarda ve sahillerde 10’dan fazla kişinin toplanması yasaklanmış, kamusal etkinliklere 1000 kişilik azami sınır getirilmişti.

(AA/ID/ŞEB)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Sel 50 Bin Kişiyi Yerinden Etti
Nijerya'da Sel 50 Bin Kişiyi Yerinden Etti
Türkiye-fransa Gerilimine İlişkin Nato Raporu 'hassas Olduğu İçin Kamuoyu İle Paylaşılmayacak'
Türkiye-fransa Gerilimine İlişkin Nato Raporu 'hassas Olduğu İçin Kamuoyu İle Paylaşılmayacak'
İsveçli Atlet Duplantis, Sergey Bubka’nın 26 Yıllık Rekorunu Kırdı
İsveçli Atlet Duplantis, Sergey Bubka’nın 26 Yıllık Rekorunu Kırdı
AB'den ırkçılığa karşı eylem planı
AB'den ırkçılığa karşı eylem planı
Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış
Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış
Londra'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yeni Yıl Etkinlikleri İptal Edildi
Londra'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yeni Yıl Etkinlikleri İptal Edildi
AB'den Kovid-19 Aşısı Alım Adımı
AB'den Kovid-19 Aşısı Alım Adımı
İran'da Günlük Kovid-19 Vakaları Yeniden 3 Binin Üzerine Çıktı
İran'da Günlük Kovid-19 Vakaları Yeniden 3 Binin Üzerine Çıktı
Filistinli Aileyi Katleden Yahudi İçin 400 Bin Dolardan Fazla Yardım Toplandı
Filistinli Aileyi Katleden Yahudi İçin 400 Bin Dolardan Fazla Yardım Toplandı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 30 Milyon 372 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 30 Milyon 372 Bini Aştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim