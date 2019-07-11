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Fransa\'da Internet Devlerine Vergi

ULUSAL MECLİS\'TE GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON GİBİ İNTERNET DEVLERİNİN ÜLKEDE ELDE ETTİĞİ GELİR ÜZERİNDEN VERGİLENDİRİLMESİNİ ÖNGÖREN YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

Fransa\'da Internet Devlerine Vergi

ULUSAL MECLİS\'TE GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON GİBİ İNTERNET DEVLERİNİN ÜLKEDE ELDE ETTİĞİ GELİR ÜZERİNDEN VERGİLENDİRİLMESİNİ ÖNGÖREN YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
Fransa\'da Internet Devlerine Vergi

ULUSAL MECLİS'TE GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON GİBİ İNTERNET DEVLERİNİN ÜLKEDE ELDE ETTİĞİ GELİR ÜZERİNDEN VERGİLENDİRİLMESİNİ ÖNGÖREN YASA TASARISI KABUL EDİLDİ
Paris, 11 Temmuz 19 : Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. 
Tasarı, Senatoda kabul edilmesinin ardından, Ulusal Mecliste de onaylanmasıyla yasalaştı. Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.
Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

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Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergiler Fransa'ya bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.
Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, iki yıl önce yaptığı açıklamada, uluslararası internet şirketlerinin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Oyunun kurallarına uymayan internet devlerine ilişkin daha etkili düzenlemeler istiyoruz." demişti.
Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.
(AA/AK/FEZ)
 

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