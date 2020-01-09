banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117990
ALTIN
291.696
DOLAR
5.8608
STERLİN
7.6503
EURO
6.5036
Tatar yarın İstanbul’a gidiyor
TATAR YARIN İSTANBUL’A GİDİYOR
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Fransa\'da Grevler Yüzünden Sosyal Kaos Sürüyor

Paris, 9 Ocak 20 : Fransa\'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler devam ederken kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor.

Fransa\'da Grevler Yüzünden Sosyal Kaos Sürüyor

Paris, 9 Ocak 20 : Fransa\'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler devam ederken kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 16:21
Fransa\'da Grevler Yüzünden Sosyal Kaos Sürüyor

Paris, 9 Ocak 20 : Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler devam ederken kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor.

Son 34 yılın en uzun süren grevi, Paris başta olmak üzere ülkenin büyük kentlerinde Fransızların mağduriyetine oluyor. Özellikle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi sorunlar meydana geliyor. Başkentin çok sayıdaki sokakları, toplanmayan çöplerin bulunduğu konteynerler ile dolu. 

Paris'te metro hatlarının büyük bölümü çalışmazken diğer hatlarda belirli saatlerde seferler yapılıyor. Ülkedeki tren seferlerinde de ciddi aksamalar yaşanıyor. Başkentte ve çevresinde yollarda yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluşuyor.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 36 gündür devam ediyor. İçişleri Bakanlığına göre bugün öğretmenlerin yüzde 16-19'u greve gitti. Sendikalara göre ise bu oran yüzde 40-50 civarında gerçekleşti. 

banner317
Bugün Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı gösteriler düzenleniyor. Eylemler nedeniyle Paris'te çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı. 

Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

(AA/ÖZ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abhazya'da Göstericiler, Sözde Devlet Başkanlık Binasını Bastı
Abhazya'da Göstericiler, Sözde Devlet Başkanlık Binasını Bastı
Sağlıklı Yaşam Tarzı Ömrü Uzatıyor
Sağlıklı Yaşam Tarzı Ömrü Uzatıyor
Slovenya'daki Ahşap Donald Trump Heykeli Yakıldı
Slovenya'daki Ahşap Donald Trump Heykeli Yakıldı
Ruhani:
Ruhani: "abd Bir Hata Daha Yaparsa, Çok Tehlikeli Bir Cevap Alır"
Agit Dönem Başkanlığını Arnavutluk Üstlendi
Agit Dönem Başkanlığını Arnavutluk Üstlendi
Afganistan'da Taliban'ın Ayrılıkçı Grubuna Hava Saldırısı: 15 Ölü
Afganistan'da Taliban'ın Ayrılıkçı Grubuna Hava Saldırısı: 15 Ölü
Ab Konseyi Başkanı Mıchel, İran Cumhurbaşkanı Ruhani İle Görüştü
Ab Konseyi Başkanı Mıchel, İran Cumhurbaşkanı Ruhani İle Görüştü
Kanada, İran'da düşen uçakla ilgili yanıtlar bekliyor
Kanada, İran'da düşen uçakla ilgili yanıtlar bekliyor
Hava yolu şirketleri İran ve Irak rotalarını değiştirdi
Hava yolu şirketleri İran ve Irak rotalarını değiştirdi
Avam kamarasında nihai Brexit oylaması bugün yapılacak
Avam kamarasında nihai Brexit oylaması bugün yapılacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim