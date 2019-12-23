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Fransa\'da Grevler 19. Gününde

Paris, 23 Aralık 19 : Fransa\'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.

Fransa\'da Grevler 19. Gününde

Paris, 23 Aralık 19 : Fransa\'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.

23 Aralık 2019 Pazartesi 16:21
Fransa\'da Grevler 19. Gününde

Paris, 23 Aralık 19 : Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.

Ülkede emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 19'uncu gününe girdi. Başta Paris'te olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde vatandaşları mağdur eden aksamalar yaşanıyor. 

Bugün başkentte metro hatlarının büyük bir kısmı sefer yapmıyor, diğer hatlarda ise ciddi aksamalar yaşanıyor. Çalışan metro istasyonlarında ise ciddi yoğunluk ve yollarda yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluşuyor. 

Sadece Paris'te değil aynı zamanda büyük kentlerde de toplu taşıma araçlarında ve şehirler arasındaki tren seferlerinde grevler devam ediyor. 

Noel tatilinde de vatandaşların büyük bir bölümü başka şehirlerde oturan ailelerine kavuşamayacak. Yarın ve çarşamba günü tren seferlerinin yüzde 60'a yakını iptal edildi. Ayrıca Paris'te banliyö trenleri yarın 18.00'den itibaren çalışmayacak. 

Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketinde (SNCF) çalışan makinistlerin yüzde 47,7'si bugün greve gitti.

Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesinde ısrar ediyor. 

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 9 Ocak'ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.

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Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

CGT, İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışmadan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümet, emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtilmişti.

Sendikaların çağrısıyla emeklilik reformunu protesto etmek için geçen hafta ülke genelinde eylemler yapılmıştı. Gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 615 bin, CGT'ye göre 1,8 milyon kişi katılmıştı.

EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketin (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

(AA/ÖZ/GÜL)

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