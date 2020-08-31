Fransa\'da Elektrik Arızası Nedeniyle Binlerce Yolcu Geceyi Yüksek Hızlı Trenlerde Geçirdi

Ankara, 31 Ağustos 20 : Fransa’da elektrik arızası nedeniyle binlerce yolcu geceyi yüksek hızlı trenlerde geçirmek zorunda kaldı.

Fransa’nın güneybatısında, Bordeaux kenti bağlantılı dört yüksek hızlı trende binlerce yolcu geceyi elektrik arızası nedeniyle raylarda hareketsiz kalan trenlerde geçirdi.

Yolcular, sosyal medyada, su, gıda ve temiz hava sıkıntısı yaşadıklarına dikkati çekerek yaklaşık 20 saat maskeli kalmanın zorluğunu anlattı.

Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, 60 kilometrelik demir yolunda elektrik kablolarındaki arızadan kaynaklanan sorun nedeniyle SNCF'nin tüm yolculara biletlerinin üç katı tazminat ödeyeceğini bildirdi.

Mahsur kalan yolcular saatler sonra, gece boyunca ve sabah tahliye edilerek kalkış noktalarına taşındılar, otobüsler ve diğer trenlerle varış noktalarına gönderildiler.

Ulusal demir yolu idaresi SNCF, konuyla ilişkin, kapsamlı onarım çalışması gerektiren "büyük elektrik kaynağı arızası" dahil birden fazla rotada sorunlar olduğunu ve 1 Eylül'e kadar normale dönüşün beklenmediğini açıkladı.

(AA/ÖZ/GÜL)