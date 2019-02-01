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Fransa\'da Danıştaydan Biber Gazı Kullanımının Yasaklanmasına Ret

PARİS İDARİ MAHKEMESİNDEN SONRA, DANIŞTAY DA SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİNDE POLİSİN BİBER GAZI KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN TALEBİ REDDETTİ

Fransa\'da Danıştaydan Biber Gazı Kullanımının Yasaklanmasına Ret

PARİS İDARİ MAHKEMESİNDEN SONRA, DANIŞTAY DA SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİNDE POLİSİN BİBER GAZI KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN TALEBİ REDDETTİ

01 Şubat 2019 Cuma 16:26
Fransa\'da Danıştaydan Biber Gazı Kullanımının Yasaklanmasına Ret

PARİS İDARİ MAHKEMESİNDEN SONRA, DANIŞTAY DA SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİNDE POLİSİN BİBER GAZI KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN TALEBİ REDDETTİ

Paris, 1 Şubat 19 : Fransa\'da sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin biber gazı kullanımının yasaklanması talebi bir kez daha reddedildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Danıştay, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Liginin (LDH), polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetti.

Eylemlerdeki şiddet olayları nedeniyle polisin biber gazı kullanmaya ihtiyaç duyduğu belirtilen kararda, biber gazının çok sayıda göstericinin yaralanmasına neden olduğu vurgulandı.

Bu arada, İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı LaurentNunez, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, gösterilerde kamu düzeninin polisin kullandığı biber gazı sayesinde sağlandığını savundu.

CGT ve LDH, geçen hafta Paris İdari Mahkemesi\'ne başvurarak biber gazı kullanımının yasaklanmasını istemiş, mahkeme de bu talebi reddetmişti. CGT ve LDH bunun üzerine Danıştaya başvurmuştu.

Fransa İçişleri Bakanı ChristopheCastaner, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açmıştı.

Liberation gazetesi, 17 Kasım\'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığını ve 14 göstericinin bir gözünü kaybettiğini belirtmişti.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, sarı yeleklilerin gösterilerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için polisin biber gazı kullanmasına tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, birkaç gün önce eylemler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11 olduğunu söylemişti.

PROTESTOLAR

Fransa\'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018\'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

(AA/AK/FEZ)

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