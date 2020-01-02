banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115648
ALTIN
292.743
DOLAR
5.9531
STERLİN
7.8340
EURO
6.6525
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)
ANİ ÖLÜM
Gazimağusa Limanı'nda faciadan dönüldü
GAZİMAĞUSA LİMANI'NDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Yol verme kavgası kanlı bitti
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Fransa\'da 34 Yılın En Uzun Grevi Ulaşım Ve Sağlık Hizmetlerini Aksatıyor

Paris, 2 Ocak 19 (TAK): Fransa\'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev, 1986 bu yana en uzun süre grev oldu.

Fransa\'da 34 Yılın En Uzun Grevi Ulaşım Ve Sağlık Hizmetlerini Aksatıyor

Paris, 2 Ocak 19 (TAK): Fransa\'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev, 1986 bu yana en uzun süre grev oldu.

02 Ocak 2020 Perşembe 15:12
Fransa\'da 34 Yılın En Uzun Grevi Ulaşım Ve Sağlık Hizmetlerini Aksatıyor

Paris, 2 Ocak 19 (TAK): Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev, 1986 bu yana en uzun süre grev oldu.

Macron'un göreve geldiği 17 Mayıs 2017'den bu yana ülkede yaşanan sosyal krizler önemli bir boyuta ulaştı.

1986'ta Fransa tarihinin önemli grevlerinden biri yaşandı. Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF), Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketi ve Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için 28 gün süren grev yapmıştı.

Emeklilik reformuna karşı başlayan ve hayatı felç eden grev ise 29 gündür devam ediyor. Bu grev 1986'dakinden daha uzun sürdü.

Fransa'nın Noel ve yılbaşı tatillerinde olduğu dönemde Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Emeklilik reformu geri çekilene kadar grevlerin devam etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

SNCF'İN ZARARI 580 MİLYON   EURO

Grevler ülke ekonomisini ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Özellikle Paris'teki restoran, mağaza ve otellerde grevler nedeniyle yüzde 30-40 oranında ciro kaybı yaşandı.

banner317
SNCF ise günde 20 milyon euro zarar ederken, şimdiye kadarki toplam zararı 580 milyon euroyu buldu.

Macron, yeni yıl mesajında, "Fransızların önünde hayata geçirilmesi konusunda vaatte bulunduğum ve hükümetin yürüttüğü emeklilik reformu tamamlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin en önemli iş sendikalarından biri, Genel İş Konfederasyonu (CGT), 7-10 Ocak tarihlerinde ülkedeki 8 rafinerinin giriş ve çıkışlarında blokaj eylemi yapılması ve 9 Ocak'ta yeniden gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 euro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

(AA/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika Mahkemesi Katalan Lider Puigdemont'un Tutuklanması Kararını Askıya Aldı
Belçika Mahkemesi Katalan Lider Puigdemont'un Tutuklanması Kararını Askıya Aldı
Lübnan’a Kaçan Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn Hakkında Kırmızı Bülten
Lübnan’a Kaçan Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn Hakkında Kırmızı Bülten
Endonezya'daki Selde Ölü Sayısı 30’a Yükseldi
Endonezya'daki Selde Ölü Sayısı 30’a Yükseldi
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 165 kişi kurtarıldı
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 165 kişi kurtarıldı
Belçika 6 yabancı teröristi vatandaşlıktan çıkardı
Belçika 6 yabancı teröristi vatandaşlıktan çıkardı
Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı
Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı
Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi
Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi
Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü
Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü
Afganistan'da hava kirliliği can alıyor
Afganistan'da hava kirliliği can alıyor
Endonezya'daki selde ölü sayısı 16'ya yükseldi
Endonezya'daki selde ölü sayısı 16'ya yükseldi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim