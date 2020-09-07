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Fransa: Ab Liderler Zirvesinin Ana Gündemi Doğu Akdeniz Olacak

Paris, 7 Eylül 20(TAK): Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, eylül sonunda yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ana gündem maddesinin Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik olacağını söyledi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:17
Fransa: Ab Liderler Zirvesinin Ana Gündemi Doğu Akdeniz Olacak
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Paris, 7 Eylül 20(TAK): Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, eylül sonunda yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ana gündem maddesinin Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik olacağını söyledi.

Fransız France Inter radyosuna demeç veren Fransız Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının çıkarılmasına dair yetkinin hangi ülkede olduğu üzerinden yaşanan gerginlik konusunda "Türkiye'ye uygulanabilecek misillemelerin çeşitliliği” hakkında AB’li mevkidaşlarıyla daha önceden görüştüklerini belirtti.

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Le Drian, Türkiye'nin 24-25 Eylül’de gerçekleşecek AB Konseyi toplantısına kadar Doğu Akdeniz konusunda görüşmelere başlaması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. “Bu konunun görüşülebileceğini göstermek Türklerin elinde” diyen Fransa Dışişleri Bakanı, “Eğer bu gerçekleşirse masadaki bütün sorunlar için verimli bir döngü yaratabiliriz” dedi.

Ankara'nın ne tür yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği sorusunu yanıtsız bırakan Le Drian, “alınabilecek bir dizi önlem” olduğunu belirtti.

(DW/FG)

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