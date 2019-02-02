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Fransa'yı ikiye bölen ötanazi hikayesi

Fransa'yı ikiye bölen ötanazi hikayesi

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:56
Fransa'yı ikiye bölen ötanazi hikayesi

Fransa’yı ikiye bölen ve 10 yıldan uzun süredir devam eden ötanazi davasına İdari Mahkeme son noktayı koydu. Eylül 2008’den beri komada olan Vincent Lambert’in yaşam destek ünitesinin kesilerek, 43 yaşındaki hastanın ölmesine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Hastanın ailesinin ikiye ayıran ve sayısız mahkeme ve duruşmalara sahne olan dava, 29 Eylül 2008’de Lambert’in geçirdiği bir kaza sonrası komaya girmesiyle başladı. 3 sene süren yoğun bakımın ardından hastanın bilincinin en düşük seviyeye düştüğünü teşhis eden hastane, Lambert’in eşinin de onayını alarak 10 Nisan 2013’te tedaviye son verdi.

Ancak bu karardan haberdar olmayan Lambert’in anne-babası ve yedi kardeşi, tedaviye son verildiğini öğrenir öğrenmez mahkemeye başvurarak tedavinin tekrardan başlatılmasını sağladı.

Ocak 2014’te hastane, Lambert’in eşinin de onayını alarak tekrar tedaviyi durdurma kararı alsa da aile yine olayı mahkemeye taşıdı. Yargıtay, talep ettiği uzman raporu sonucunda hastanın durumunun “geri döndürülemez” olduğunu bu nedenle yaşam destek ünitesinin kesilmesine hükmetti. İstedikleri sonucu alamayan aile bu sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu.

AİHM, 5 Haziran 2015 tarihli bir kararda tedavinin sonlandırılmasının yaşama hakkını ihlal etmeyeceği kararını verdi. Bunun üzerine yeniden pasif ötanazi uygulamaya karar veren hastaneye karşı aile bir kez daha Fransız yargısına gitti.

Açılan velilik davasında birinci derece mahkeme Vincent Lambert adına karar alma hakkını ötanaziyi destekleyen eşi Rachel Lambert’e verse de, aile bu karara itiraz etti. İtiraz Yargıtay’da reddedildi.

9 Nisan 2018’de Lambert’in doktoru tedavinin sonlandırılması için yeniden işlemleri başlattı. Vincent Lambert’in annesi Viviane Lambert, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a açık mektup yazarak, oğlunun “idama mahkum edildiğini” ifade etti. Bu mektup basında geniş yankı uyandırdı.

En son yapılan 18 Kasım 2018 tarihli uzman raporunda Lambert’in “kalıcı vejetatif durumda” olduğu onaylandı ve İdari Mahkeme 31 Ocak 2019’da tedavinin durdurulması kararını verdi.

Her ne kadar aile bu karara itiraz edeceklerini duyurmuş olsa da, yapılan itiraz kararı askıya almaya imkan tanımayacağından hastane yine de tedaviyi sonlandırabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Fransa
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