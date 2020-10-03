banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1145
ALTIN
475.160
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0583
EURO
9.0774
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Fransa'yı Alex fırtınası vuruyor: 1 ölü, 11 kayıp

Fransa'nın güneyinde etkili olan Alex fırtınası, 1 kişinin ölümüne, 11 kişinin kaybolmasına ve ciddi oranda maddi hasara yol açtı..

03 Ekim 2020 Cumartesi 09:28
Fransa'yı Alex fırtınası vuruyor: 1 ölü, 11 kayıp
banner337
banner351

Fransız basınındaki haberlere göre, perşembe gününden beri etkili olan Alex fırtınası, özellikle ülkenin güneydoğusu ile Nice kentinin iç bölgelerinde şiddetli yağış ve sellere neden oldu.

Saatteki hızı 186 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açan fırtınada, Finistere bölgesindeki Brest kentinde, bir ağaç dalının üzerine düşmesiyle dengesini kaybederek düşen bir bisikletçi yaşamını yitirdi.

Fransa Meteoroloji İdaresi, 11 bölgede alarm durumu ilan ederken, özellikle Alpes-Maritimes bölgesinde kırmızı alarm durumuna geçildi.

Bölge yetkilileri, halktan, gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını ve araçlarını kullanmamalarını istedi.

banner341
En az 11 kişinin kaybolduğu fırtına nedeniyle 60 binden fazla eve elektrik verilemiyor.

Ciddi maddi hasara yol açtığı belirtilen fırtınada, sel suları bir köprüyü yıkarken, Alpes-Maritimes bölgesinde tüm tren seferleri iptal edildi.

Nice Havaalanı yönetimi, yolculara havalimanına gelmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Metrekareye düşen yağış miktarı, yer yer 450 milimetreye ulaşırken şiddetli yağmurların yarın geceye kadar devam etmesi bekleniyor.

banner360
Son Güncelleme: 03.10.2020 10:04
Anahtar Kelimeler:
Fransa Alex Fırtınası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Polis İle Uyuşturucu Çeteleri Arasındaki Çatışmada 8 Çete Üyesi Öldürüldü
Meksika'da Polis İle Uyuşturucu Çeteleri Arasındaki Çatışmada 8 Çete Üyesi Öldürüldü
Hindistan'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 100 Bini Geçti
Hindistan'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 100 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 34 Milyon 836 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 34 Milyon 836 Bini Aştı
Trump önlem amaçlı hastanede kalacak
Trump önlem amaçlı hastanede kalacak
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü:
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü: "trump Hafif Semptomlar Gösteriyor Ancak İşinin Başında"
Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Atlas:
Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Atlas: "trump'ın Kovid-19'a Yakalanmasıyla İlgili Paniğe Gerek Yok"
Brüksel'de Çin Protestosu
Brüksel'de Çin Protestosu
Nato Genel Sekreteri Sekreteri Stoltenberg, Türkiye Ve Yunanistan'a Gidecek
Nato Genel Sekreteri Sekreteri Stoltenberg, Türkiye Ve Yunanistan'a Gidecek
Merkel:
Merkel: "çin İle Ab Arasında Yapılacak Yatırım Anlaşması Mütekabiliyet İçermeli"
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 212 Bin 726'ya Yükseldi
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 212 Bin 726'ya Yükseldi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim