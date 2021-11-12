banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pazı ve kabağa dikkat!
Pazı ve kabağa dikkat!
Resmi Gazete'den haberler..
Resmi Gazete'den haberler
Bakan Oğuz'dan ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Meryem ve Cevdet neden öldü?
banner405
Flaş Haber
Karakum Anaokulu kapatıldı
Kapat

Fransa ve ABD, dünyada artan eşitsizliğe dikkat çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dünyadaki eşitsizliklerin arttığını belirtti.

12 Kasım 2021 Cuma 09:15
Fransa ve ABD, dünyada artan eşitsizliğe dikkat çekti

Paris Barış Forumu, Fransa'nın başkenti Paris'te Macron'un ev sahipliğinde, devlet veya hükümet başkanları düzeyinde yaklaşık 30 ülkenin katılımıyla başladı.

Forumun resmi açılış konuşmalarını Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina yaptı.

Macron, siyasette çok taraflılığı savunanların arasında buna aykırı davrananların bulunduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınında son bir yılda çok çalışma yaptıklarını dile getiren Macron, ülkesinin gelecek yıla kadar ihtiyaç sahibi ülkelere 120 milyon doz aşı hibe etmiş olacağını belirtti.

Macron, aşı bağışlarının hızlandırılması ve yoksul ülkelerin sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

"Salgınla (dünyadaki) eşitsizlikler daha ciddi hale geldi. Bu ülkelerin içinde ve ülkeler arasında var." diyen Macron, ülkeler arasında ihracata ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, iklim konusunda çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

G20 Zirvesinde kömür yakıtlı enerji santrallerinin uluslararası finansmanının durdurulacağına yönelik alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Macron, dünyadaki birçok soruna karşı mücadelenin önemini vurguladı.

"DÜNYADA EŞİTSİZLİKLERİN BULUNDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ GEREKİYOR"

banner341
ABD Başkan Yardımcısı Harris, "Dünyada eşitsizliklerin bulunduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Yoksul ve zengin, kadın ve erkek, kuzey ve güney arasındaki fark her zaman vardı." dedi.

Kovid-19 salgınıyla bu farkın büyüdüğünü vurgulayan Harris, dünyada aynı zamanda yoksulluğun ve zenginliğin zirve noktasına ulaştığını belirtti.

Harris, Paris'te, geçmişte annesinin de çalıştığı, kimya ve tıp alanında çalışmalar yapan Pasteur Enstitüsünü ziyaret ettiğini aktardı.

Harris, bilimin ve annesinin meme kanseri ile ilgili yaptığı çalışmaların kendisine katkıda bulunduğunu söyledi.

"Bugün (salgınla) aşırı şekilde yükselen eşitsizliklerle karşı karşıyayız. Bu eşitsizliklerin neden devam ettiğini irdelememiz gerektiğine inanıyorum." diyen Harris, salgının neredeyse 2 yıldır sürdüğüne ve ekonomik zorluk yaşayan insanların sayısının çok olduğuna işaret etti.

Harris, dünya liderlerini bu eşitsizliklerin giderilmesi için çalışmalar yapmaya çağırarak, "Liderler, insanların yüzde 1'inin dünyadaki servetin yüzde 45'ine neden sahip olduğunu, dünyada 4 kişiden 1'inin suya erişiminin neden olmadığını, dünyada 3 kadından birinin cinsel veya fiziksel şiddete maruz kaldığını, dünyanın sadece yarısının internete erişimi olmadığı ve dünyanın tamamını doyuracak gıda ürettiğimizi bilmemize rağmen çok sayıda çocuğun açlıkla karşı karşıya kalmasına izin verildiğini sorgulaması gerekiyor." diye konuştu.

Zengin ile yoksulların arasındaki farkın kabul edilemez olduğunu, bu farkı azaltmak için çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Harris, bugünün diğer sorunlarına karşı da çözüm bulmaları gerektiğini kaydetti.

Harris, bunu ülkeler içinde alınan önlemlerle ve ülkeler arası dayanışma ile yapılması gerektiğini dile getirdi.

Herkesin geleceğinin daha iyi olması gerektiğini ifade eden Harris, internette terör içerikli bilgiler ve paylaşımlarla mücadele edeceklerini belirtti.

13 Kasım'da sona erecek forumda çeşitli paneller düzenlenecek.

banner360
Son Güncelleme: 12.11.2021 11:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
89 yaşında fizik doktorasını tamamladı
89 yaşında fizik doktorasını tamamladı
ABD'den önemli araştırma
ABD'den önemli araştırma
Unicef: "Nijerya çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8,9 milyar dolar kaybediyor"
Unicef: "Nijerya çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8,9 milyar dolar kaybediyor"
Dünya Gıda Programı, 800 bin Lübnanlıya 65 milyon dolarlık yardım planlıyor
Dünya Gıda Programı, 800 bin Lübnanlıya 65 milyon dolarlık yardım planlıyor
AB COVID-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
AB COVID-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Guterres: “İklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil“
Guterres: “İklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil“
‘Cast Away’ filminde kullanılan voleybol topu 'Wilson' 308 bin dolara satıldı
‘Cast Away’ filminde kullanılan voleybol topu 'Wilson' 308 bin dolara satıldı
İngiltere'ye göçmen geçişlerinde yeni rekor kırıldı
İngiltere'ye göçmen geçişlerinde yeni rekor kırıldı
BM: "Yerinden edilenlerin sayısı arttı"
BM: "Yerinden edilenlerin sayısı arttı"
Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu
Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim