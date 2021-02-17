Fransa Ulusal Meclisi 'Ayrılıkçı İslam ile Mücadele Yasası'nı onayladı

Fransa’da 16 Ekim'de tarih öğretmeni Samuel Paty'nin kendini "cihatçı" olarak tanımlayan bir Çeçen tarafından öldürülmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, aşırılık yanlısı kişi ve grupların daha kolay tespit edilmesi ve cezaların daha etkili olması için “ayrılıkçılık” yasa teklifi açıklamıştı.

Yasa Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmeden önce Senato tarafından incelenecek.

İSLAMCI AYRIMCILIKLA MÜCADELE YASASI NE İÇERİYOR?

Yasa, Fransa'daki “Müslüman toplumu hedef gösterdiği”, hayatın neredeyse “her alanına kısıtlamalar getirdiği” gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yasa, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.

Üniversite öncesi eğitim kurumlarında başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da gündeme gelen yasa, 3 yaşından itibaren tüm çocukların, çocuğun veya ailesinin durumuyla ilgili belirli sebepler dışında, evde eğitim almamasını öngörüyor. Ailelerin çocuklarına evden eğitim vermek için yetkili kurumlardan izin alması gerekecek.

Dini veya başka sebeplerle hastaların doktorlarını cinsiyete göre tercih etmesini yasaklayan yasa, oluşturulan yeni bir mekanizma ile muhalif görüşlerin "nefreti körükleyici paylaşımlar" adı altında değerlendirileceğinin altını çiziyor. Yasa, ayrıca tüm kamu görevlileri için "sekülerlik eğitimini" zorunlu kılıyor.