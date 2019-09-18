Fransa, Suudi Arabistan'a aramco saldırısıyla ilgili uzman gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde petrol tesislerini hedef alan saldırıya ilişkin soruşturmaya destek için uzman ekip gönderme sözü verdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Selman ile telefon görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Macron görüşmede, Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıyı kınayarak, Suudi Arabistan ile dayanışma içeresinde olduğunu vurguladı.

Fransa'nın, Suudi Arabistan'ın ve bölgenin güvenliğine önem verdiğinin altını çizen Macron, petrol tesislerini hedef alan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya katılması için bu ülkeye uzman ekip göndereceklerini kaydetti.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI



Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi SaudiAramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.