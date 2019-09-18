banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101580
ALTIN
274.374
DOLAR
5.6646
STERLİN
7.0676
EURO
6.2631
Cinsel saldırı zanlısı cezaevine gönderildi
1 AY HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kilise çanı meselesinde aranan kişi tutuklandı
KİLİSE ÇANI HIRSIZLIĞI
Girne’de uyuşturucudan 1 tutuklu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Sahte doktor tutuklandı
Kapat

Fransa, Suudi Arabistan'a aramco saldırısıyla ilgili uzman gönderecek

Fransa, Suudi Arabistan'a aramco saldırısıyla ilgili uzman gönderecek

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:08
Fransa, Suudi Arabistan'a aramco saldırısıyla ilgili uzman gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde petrol tesislerini hedef alan saldırıya ilişkin soruşturmaya destek için uzman ekip gönderme sözü verdi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Selman ile telefon görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Macron görüşmede, Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıyı kınayarak, Suudi Arabistan ile dayanışma içeresinde olduğunu vurguladı.
Fransa'nın, Suudi Arabistan'ın ve bölgenin güvenliğine önem verdiğinin altını çizen Macron, petrol tesislerini hedef alan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya katılması için bu ülkeye uzman ekip göndereceklerini kaydetti.
SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

banner317
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi SaudiAramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 

Son Güncelleme: 18.09.2019 14:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan Elektronik Sigarayı Yasakladı
Hindistan Elektronik Sigarayı Yasakladı
Ap'den Brexit Kararı
Ap'den Brexit Kararı
Yüzüklerin Efendisi: Gelmiş Geçmiş En Büyük Bütçeli Dizinin Çekimleri Başlıyor
Yüzüklerin Efendisi: Gelmiş Geçmiş En Büyük Bütçeli Dizinin Çekimleri Başlıyor
İsrail'de seçim yine berabere bitti
İsrail'de seçim yine berabere bitti
Yanlış yere park eden sürücüye şok ceza!
Yanlış yere park eden sürücüye şok ceza!
Tunus Cumhurbaşkanı Adayından
Tunus Cumhurbaşkanı Adayından "hiçbir Partiyle İttifak Olmayacak" Açıklaması
İspanya erken seçime gidiyor
İspanya erken seçime gidiyor
Facebook'tan Netanyahu'ya 2. kez paylaşım engeli
Facebook'tan Netanyahu'ya 2. kez paylaşım engeli
Suudi Arabistan'da petrol tedariki, Aramco saldırısı öncesi seviyelere döndü
Suudi Arabistan'da petrol tedariki, Aramco saldırısı öncesi seviyelere döndü
Afganistan'da kanlı gün: 48 ölü
Afganistan'da kanlı gün: 48 ölü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim