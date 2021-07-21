Fransa Sağlık Bakanı, Daha Önce Görülmemiş Artışla Bir Günde 18 Bin Yeni Kovid-19 Vakasının Kaydedildiğini Bildirdi

Paris, 21 Temmuz 21 (.): Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, son 24 saatte 18 bin yeni koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi.