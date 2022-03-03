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Fransa, Rus iş insanına ait yata el koydu

Fransa, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus oligark Igor Seçın'ın ana hissedarı olduğu şirkete ait lüks yata el koydu.

03 Mart 2022 Perşembe 19:15
Fransa, Rus iş insanına ait yata el koydu

Fransa Ekonomi Bakanlığının açıklamasında, 2 Mart gecesi Fransa'nın güneyindeki La Ciotat tersanesinden ayrılmak için hazırlandığı tespit edilen 86 metre uzunluğundaki lüks yata, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımları kapsamında Fransız gümrüğü tarafından el konulduğu belirtildi.

Amore Vero'n adlı yatın, onarım gerekçesiyle 1 Nisan'a kadar tersanede kalması bekleniyordu.

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Fransa kara sularından çıkma girişiminde bulunan yata, gümrük otoritelerince saatler süren incelemelerin ardından el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rosneft Rus petrol şirketi yöneticisi Igor Seçın'ın AB yaptırım listesinde yer aldığı, bu nedenle oligarkın ana hissedarı olduğu şirkete ait yata el konulduğu belirtildi.

Öte yandan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Twitter hesabından, Fransız gümrük görevlilerine operasyon için teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 03.03.2022 23:17
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