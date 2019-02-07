Fransa Roma Büyükelçisi'ni geri çekti

Fransa ile İtalya'da liderler arasında başlayan 'sömürgecilik ve ırkçılık' ithamları diplomatik krize dönüştü. 'İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en ağır ithamlara hedef oluyoruz' diyen Fransa, Roma Büyükelçisini geri çekti.

Fransız yönetiminden yapılan açıklamaya göre bu karara sebep olarak İtalyan politikacıların sözlü ithamları ve saldırıları gösterildi. Dışişleri Bakanlığı, ilişkiler dostane seviyeye ulaşana dek büyükelçinin Roma'ya geri gönderilmeyeceğini açıkladı. İtalyan eş başbakanları özellikle göçmen meselesi konusundaki açıklamalarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef göstererek ağır ithamlarda bulunmuştu. Bu ithamların temelinin bulunmadığının da altı çizildi.

Son dünya savaşından beri 'en ağır sözler'

"Fransa'nın birkaç aydan beri temelsiz saldırılar ve çirkin ifadelerin hedefi olmuştur." açıklamasında bulunan Fransa Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın sözlü saldırılarının eşine 'İkinci Dünya Savaşı'ndan beri rastlanmadığının altını çizdi. Açıklamanın devamında "Bir konu üzerinde fikir ayrılıkları yaşanabilir, fakat seçim hesaplarına iki ülke ilişkilerini alet ediyorlar." denildi.

İki ülke arasında tırmanan gerginlik

İtalya'nın iki eş başbakanı, aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve 5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio özellikle Akdeniz'de yaşanan göçmen trajedisi konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere birçok Avrupalı lidere ağır eleştiriler yöneltmişti. Macron bu 'provoke edici' demeçlerin çok 'ciddi' sorunlar yarattığını ve İtalyan hükümetinin Fransa'ya dönük niyeti konusunda 'şüpheler' oluşmasına neden olduğunu açıklamıştı.

İki gün önceyse Di Maio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarı Yelekliler ile yaptığı görüşmede iki ülke, sosyal haklar ve demokrasi hakkında konuştuklarını ve yeniden bir araya geleceklerini belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor." demişti. Bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz." şeklinde cevap vermişti.

Luigi Di Maio da Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın." ifadelerini kullanmıştı. Di Maio, ayrıca Fransa'yı Afrika'da sömürgeci bir politika izleyerek fakirleştirmekle suçlayıp Sarı Yelekliler'e açık destek vermişti.

Fransa hükümeti ise Di Maio ve Salvini'nin sözlerinden dolayı geçen haftalarda da İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.