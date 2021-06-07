banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

Fransa rekabet kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası

Fransa Rekabet Kurumu, Google’a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon avro para cezası verdi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:45
Fransa rekabet kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası
banner337

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, ABD merkezli News Corp. ile Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel medya şirketlerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google’ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, Google’ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon avro olarak tespit edildiği bilgisine yer verildi.

banner341
Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google’ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021’in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar avro gelir elde etti.

Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 07.06.2021 13:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB ülkeleri, yeşil dönüşüm için kurulacak fonu onayladı
AB ülkeleri, yeşil dönüşüm için kurulacak fonu onayladı
Almanya'da aşı önceliği sıralaması kaldırıldı
Almanya'da aşı önceliği sıralaması kaldırıldı
Merkel'in partisi CDU son eyalet seçimlerini kazandı
Merkel'in partisi CDU son eyalet seçimlerini kazandı
Arılar arasında yeni bir hastalık yayılıyor
Arılar arasında yeni bir hastalık yayılıyor
Kolombiya yaşanan skandalla sallanıyor!
Kolombiya yaşanan skandalla sallanıyor!
ABD'de yağmur duası
ABD'de yağmur duası
ABD ordusu karar değiştirdi!
ABD ordusu karar değiştirdi!
Prens Harry ve Meghan'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi
Prens Harry ve Meghan'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi
Google 'Arama sonuçları için' o ülkeden özür diledi
Google 'Arama sonuçları için' o ülkeden özür diledi
İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere saldırı
İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere saldırı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim