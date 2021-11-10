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Fransa nükleer santral inşa edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin enerji alanındaki bağımsızlığını garanti edebilmek için onlarca yıl aradan sonra nükleer santral inşa edeceklerini söyledi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 09:24
Fransa nükleer santral inşa edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron halka sesleniş konuşmasında, koronavirüs  salgınına ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede işsizlik maaşı alabilmek için son 2 yılda çalışılması gereken sürenin 4 aydan 6 aya çıkarıldığını ifade eden Macron, işsiz kişilerin iş aradığını ispatlamaması halinde işsizlik maaşlarının iptal edileceğini söyledi.

Macron, ülkede tartışmalara ve şiddetli olayların yaşandığı gösterilere neden olan emeklilik reformuna ilişkin çalışmaların yeniden başlaması için gerekli şartların oluşmadığını aktardı.

Ülkede iç güvenlikle ilgili bir yasa tasarısı hazırlandığını ifade eden Macron, böylece polise daha fazla imkan sağlanacağını kaydetti.

"Nükleer santral inşa etmeye karar verdik"

Fransa'nın enerji alanındaki bağımsızlığını garanti edebilmek için onlarca yıldan sonra nükleer santral inşa etmeye karar verdiklerini ifade eden Macron, yenilebilir enerji yatırımlarının da devam edeceğini söyledi.

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Macron, ülkesinin birçok alanda 2030'a kadar 30 milyar euro yatırım yapacağını dile getirdi.

Fransa'nın eğitim, endüstri ve tarım alanında "büyük güç" olduğunu gösterebileceğini dile getiren Macron, dünyanın birçok bölgesinin istikrarsızlaştığı ve güçlerin birbirleriyle karşı karşıya geldiği dönemde Fransa'nın 2022 başında Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını üstleneceğini ifade etti.

Aşı çağrısı

Macron, COVID-19 sağlık ruhsatı uygulamasıyla salgına karış etkili şekilde mücadele edildiğini savundu.

Salgına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Macron, henüz aşı olmayan 6 milyon kişiyi bunu yapmaya çağırdı.

Macron, 15 Aralık'tan itibaren 65 yaş üstü kişiler için üçüncü doz aşının zorunlu hale geleceğini, 50-64 yaş aralığındaki kişilerin ise gelecek aydan itibaren üçüncü dozu uygulayabileceklerini duyurdu.

Okullarda maske zorunluluğunun devam edeceğini ifade eden Macron, sağlık çalışanlarının maaşlarına ortalama 200-400 euro zam yapıldığını söyledi.

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