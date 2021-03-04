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Fransa: Nisan ayının ortalarında normalleşme başlayabilir

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkenin koronavirüs nedeniyle kritik bir dönemde olduğunun altını çizerek, nisan ayının ortalarında normalleşme sürecinin başlayabileceğini duyurdu.

04 Mart 2021 Perşembe 09:25
Fransa: Nisan ayının ortalarında normalleşme başlayabilir
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Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalarda normalleşmeye yönelik planlamaların yapıldığını açıkladı.

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Normalleşmede nisan ortalarını işaret eden Attal, şunları söyledi:

"Yine zor günlerle karşı karşıya kalacağız, doğru, ancak aylar sonra ilk defa daha normal yaşam koşullarına dönüş yaklaşıyor. Bunun Nisan ortasından itibaren gerçekleşmesini umuyoruz. Buna hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yakında ülkenin temkinli şekilde yeniden açılması için önerilerimizi sunmamızı istedi."

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Anahtar Kelimeler:
FransaNormalleşmeCovid19
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