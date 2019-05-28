Fransa'nın Lyon kentindeki patlamayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Lyon'da cuma günü bir fırının önünde patlayan bombayla ilgili bir şüphelinin ve ailesinden 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi..Paris savcılığı, 24 yaşındaki şüphelinin Cezayir asıllı olduğunu açıkladı.
Savcılık, soruşturmayı terörle mücadele biriminin yürüteceğini bildirmişti. Yerel medya, paketi bıraktıktan sonra bisikletle kaçan kişinin arandığını duyurmuştu.