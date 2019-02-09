Fransa Meclis Başkanı Ferrand'ın evi ateşe verildi

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand'ın evi kundaklandı. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Ferrand'ın Başbakan Edouard Philippe ile Rennes'de bulunduğu sırada, Motreff semtindeki evinin bilinçli şekilde kundaklama girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Komşusunun olayı fark ederek Meclis Başkanı Ferrand'a iletmesinin ardından Ferrand suç duyurusunda bulundu.

Olayın kasıtlı bir kundaklama olduğunu belirten Brest savcısı Jean-Philippe Recappé, kimin yaptığı konusunda şimdilik net bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

Twitter hesabından kundaklanan evinin görüntülerini paylaşan Ferrand, "Hiçbir şey şiddeti, tehdidi ve korkutmayı haklı çıkarmaz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis Başkanı Ferrand'ın evine yapılan kundaklama girişimine tepki göstererek bu saldırının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını söyledi.