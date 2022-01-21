banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Savaşan'dan açıklama
Neden UBP?
DP’de yeni üyeler için katılım töreni gerçekleştirildi
DP güçleniyor
Gazete manşetleri 21 Ocak 2022 Cuma
Gazete manşetleri
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
banner405

Fransa koronavirüs tedbirlerini kısmen kaldırıyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, 2 Şubat'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını ve 16 Şubat'ta gece kulüplerinin yeniden açılacağını duyurdu.

21 Ocak 2022 Cuma 09:20
Fransa koronavirüs tedbirlerini kısmen kaldırıyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Omicron varyantının etkisinin azalmaya başladığını söyledi.

Omicron varyantının ülkede 5 milyon kişiye bulaştığını ifade eden Castex, herhangi belirti göstermeyen kişilerin test yaptırmadığı düşünüldüğünde bu sayının 10 milyon olabileceğini vurguladı.

Castex, Omicron varyantının "basit grip" şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Grip salgını nedeniyle kış boyunca ortalama 10 bin kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden Castex, ancak Omicron varyantı nedeniyle bu sayıya 5 günde ulaşıldığını dile getirdi.

Geçen hafta koronavirüs test rekoru kırıldı

Castex, 12-17 yaş grubundaki çocukların 24 Ocak'tan itibaren hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşıyı yaptırabileceğini duyurdu.

Ülkede 17 Ocak itibarıyla öğrencilerde virüs tespit edilmesi nedeniyle kapatılan sınıf sayısının 17 bin 36'a yükseldiğini ifade eden Castex, geçen hafta 12 milyon kişinin COVID-19 testi yaptırdığını, bu sayının rekor olduğunu söyledi.

banner341
Castex, Anayasa Mahkemesinin onay vermesi halinde COVID-19 aşı kartına ilişkin Ulusal Meclis'te kabul edilen yasa tasarısının 24 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

Sadece hastane ve sağlık kuruluşlarına test ile giriş yapılabileceğini ifade eden Castex, 2 Şubat'ta kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırılmasının, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı bilgisini verdi.

Castex, 16 Şubat'ta gece kulüplerinin yeniden açılacağını, kafe ve barlarda ayakta içecek tüketilebileceğini açıkladı.

Okullardaki tedbirler de hafifliyor

Başbakan Castex, okullarda uygulanan tedbirlerin şubatta hafifletileceğini söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da gelecek hafta COVID-19 aşı kartı uygulamasının yürürlüğe girmesi nedeniyle bu tedbirlerin kaldırıldığını ifade etti.

COVID-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştüren yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak.

Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşının da yaptırılması gerekecek. Aşı kartı 16 yaş ve üstündeki kişiler için uygulanacak.

banner360
Son Güncelleme: 21.01.2022 09:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fed dijital para çıkarmayla ilgili raporunu yayımladı
Fed dijital para çıkarmayla ilgili raporunu yayımladı
İspanya Karadeniz'e savaş gemisi gönderiyor
İspanya Karadeniz'e savaş gemisi gönderiyor
AP dijital platformları güvenli hale getirmeye çalışıyor
AP dijital platformları güvenli hale getirmeye çalışıyor
Avusturya Avrupa'da herkese aşı zorunluluğu getiren ilk ülke oldu
Avusturya Avrupa'da herkese aşı zorunluluğu getiren ilk ülke oldu
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü'nden açıklama
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü'nden açıklama
Dünyada bir ilk
Dünyada bir ilk
Omicron varyantına karşı “tedbiri elden bırakmayın“ uyarısı
Omicron varyantına karşı “tedbiri elden bırakmayın“ uyarısı
Peru'da petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor
Peru'da petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor
Tahiti açıklarında bozulmamış mercan resifi keşfedildi
Tahiti açıklarında bozulmamış mercan resifi keşfedildi
Almanya'da aşı sertifikalarında sahtekarlık soruşturması
Almanya'da aşı sertifikalarında sahtekarlık soruşturması

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim