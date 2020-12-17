banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne kadar güvenelim!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne...
Sibel Tatar
Sibel Tatar
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Zincirleme reaksiyon başlamadan
Zincirleme reaksiyon başlamadan
banner376

Fransa koronavirüs aşı uygulamasına ay sonu başlayacak

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede yeni tip koronavirüse karşı aşılamaya bu ay sonu başlayacaklarını açıkladı. İlk aşamada, 1 milyon yaşlıya aşı yapılması planlanıyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:01
Fransa koronavirüs aşı uygulamasına ay sonu başlayacak
banner337
banner351

Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, virüsün ülkede yayılmaya devam ettiğini söyledi. İkinci dalgada 10 gün önce en üst noktaya ulaşıldığını ancak salgının kontrol altına alındığı konusunda güvence veremediklerini ifade eden Castex, 100 milyon kişi için 200 milyon doz aşı sipariş ettiklerini hatırlattı.

Castex, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) aşı onay sürecini tamamladığında ülkede COVID-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlayacaklarını belirtti.

banner341
İlk aşamada yaşlı olan 1 milyon kişiye aşı vurulacağını ifade eden Castex, bunun 6 ila 8 hafta arasında süreceğini söyledi. Castex, ikinci aşamada riskli grupta yer alan yaklaşık 14 milyon kişinin aşılanacağını kaydetti.

Üçüncü ve son aşamada ise ilkbaharın sonunda halkın kalan kısmına aşı vurulacağını aktaran Castex, herkese 21 gün aralıkla iki doz aşı vurulacağını belirtti.
Castex, gelecek aydan itibaren koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin evlerine sağlık çalışanlarının gideceğini aktardı.

Başbakan Castex, aşılamaya başlanacak olmasının, salgının sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Fransa Koronavirüs Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da kuş gribi paniği
Japonya'da kuş gribi paniği
Avrupa Birliği'nden Türkiye ile uzlaşma çağrısı
Avrupa Birliği'nden Türkiye ile uzlaşma çağrısı
DSÖ: COVID-19 aşısı fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacak
DSÖ: COVID-19 aşısı fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacak
BM: 2020'de göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü
BM: 2020'de göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü
İngilizler COVID-19 aşısına sıcak bakıyor
İngilizler COVID-19 aşısına sıcak bakıyor
BM: Mülteci ve sığınmacı kamplarının çoğunda kovid-19 kontrol altına alındı
BM: Mülteci ve sığınmacı kamplarının çoğunda kovid-19 kontrol altına alındı
ABD'de bilgisayar korsanları nükleer güvenlik ağına sızdı
ABD'de bilgisayar korsanları nükleer güvenlik ağına sızdı
Nijerya'da Lassa ateşi 80 can daha aldı
Nijerya'da Lassa ateşi 80 can daha aldı
Yemen'de hükümet yakın zamanda kurulacak
Yemen'de hükümet yakın zamanda kurulacak
Avusturya'da göstericiler Yunanistan'daki sığınmacılar için meydanlara indi
Avusturya'da göstericiler Yunanistan'daki sığınmacılar için meydanlara indi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim