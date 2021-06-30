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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Fransa İklim Yüksek Konseyi hükümetin küresel ısınmayla mücadele çabalarını yetersiz buldu

Fransa İklim Yüksek Konseyi, hükümetin küresel ısınmaya karşı mücadele çabalarının, 2030 hedeflerine ulaşma konusunda yetersiz olduğunu bildirdi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 09:45
Fransa İklim Yüksek Konseyi hükümetin küresel ısınmayla mücadele çabalarını yetersiz buldu
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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2019’da kurulan bağımsız bir kurum olan Konseyin yıllık raporunda, sera gazı salımındaki düşüş eğilimine rağmen, Fransa’nın küresel ısınmayla mücadele çabalarının, ülkenin iklim hedeflerine 10 yıl içerisinde ulaşamayacağını gösterdiği belirtildi.

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Son 2 yılda karbon salımının beklenenden hızlı düştüğü ancak bunun azami salım sınırının yükseltilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler sayesinde olduğu kaydedilen raporda, hükümetin çabalarının 2030 hedeflerine ulaşma konusunda yetersiz kaldığı vurgulanarak, bu çabaların hızlandırılması çağrısı yapıldı.

Fransa, 2030 yılında karbondioksit salımını 1990’a göre yüzde 40 azaltmayı taahhüt etmişti. Ancak 2015-2018 yıllarında karbon bütçesinin aşılmasıyla hükümet 2019-2023’te azami salım sınırını yükseltmiş, bu da ülkeyi hedeflerinden uzaklaştırmıştı.

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Son Güncelleme: 30.06.2021 10:30
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