Fransa, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor

Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebarri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın bu akşamdan itibaren hava sahasını Rus uçaklarına ve hava yollarına kapatacağını belirtti.

Djebarri, Rusya'nın "işgaline karşı" Avrupa'nın birlik içinde olduğunu vurguladı.



Öte yandan, Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini belirtti.Bu ülkeyi askeri ekipman göndererek desteklediklerini ifade eden Attal, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ihtiyaç duyduğu askeri ekipman konusunda detaylı liste gönderdiğini söyledi.