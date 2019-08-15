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Fransa'dan Hong Kong'da taraflara diyalog çağrısı

Fransa suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestolara ilişkin taraflar arasında diyalog mekanizmalarının yeniden kurulması çağrısında bulundu.

Fransa'dan Hong Kong'da taraflara diyalog çağrısı

Fransa suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestolara ilişkin taraflar arasında diyalog mekanizmalarının yeniden kurulması çağrısında bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 06:29
Fransa'dan Hong Kong'da taraflara diyalog çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestolara ilişkin taraflar arasında diyalog mekanizmalarının yeniden kurulması çağrısında bulundu.
Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'daki gösterilerin giderek daha da artan gergin iklimde devam ettiğini belirterek, "Tüm tarafları ve özellikle de Hong Kong’daki yetkilileri, bu krize barışçıl bir çözüm bulmak ve artan şiddete son vermek için yeniden diyalog kurmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.
Fransa'nın durumu yakından izlediğini kaydeden Le Drian, Hong Kong'daki kanunların ve "tek ülke, iki sistem" politikasının, Hong Kong halkı ve onların refahı için elzem olan hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ile yargının özerkliği gibi konuları garanti altına aldığını bildirdi. 

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Le Drian, Fransa'nın bu ilkelere tam olarak uymaya derinden bağlı olduğunu vurguladı.

 

Son Güncelleme: 15.08.2019 09:37
Anahtar Kelimeler:
Fransa Hongkong çağrıJean-Yves Le DrianSuçluların Çine Iadesi
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