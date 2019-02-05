Fransa'dan Apple'a ağır fatura: Şirket 500 milyon euro vergi ödeyecek

ABD'li teknoloji devi Apple Paris hükümetiyle yaptığı anlaşma sonrası geçmişe yönelik vergi borcu konusunda bu ülkeye 500 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Şirketten yapılan açıklamada "Çok uluslu bir şirket olarak, Apple dünya genelinde vergi kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Fransız vergi makamları kısa süre önce şirketin Fransız hesapları üzerinden çok yıllı bir denetim gerçekleştirdi ve bu düzenleme kamu hesaplarımızda bilgilendirilecek." ifadelerine yer verildi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, aralık ayında yaptığı açıklamada, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söylemişti. Le Maire, konuyla ilgili olarak Alman mevkidaşıyla birlikte çok uluslu dev şirketlerin reklam vergisi ve Avrupa genelinde yüzde 3'lük KDV ödemesi konusunda çalışmalar yapıyordu.

Avrupa Birliği (AB) 2016 yılında Apple'ın İrlanda hükümetiyle özel anlaşmalar yaparak az vergi ödediği gerekçesiyle dev şirketi 13 milyar euro cezaya çarptırmıştı.

Dev şirketlerin Avrupa'daki vergi bilmecesi

Avrupa'da hizmet veren şirketler yüzde 20'nin üzerinde gelir vergisi ödüyor. Ancak çok uluslu dev şirketlerin bu meblağın yarısından çok daha azını ödediği tespit edildi. Avrupa'da internet üzerinden satışlarda yüzde 3'lük vergi kesiliyor. Ancak AB üyesi Almanya, İsveç ve İrlanda bu düzenlemeye karşı çıkan ülkeler arasında.

Fransa ise AB üyeleri arasındaki anlaşmazlık sebebiyle 2019 yılından itibaren internet satışları üzerinde kendi vergi sistemini uygulayacağını duyurmuştu.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler satış yaptıkları ülkeler yerine daha az vergi ödeyebildikleri bölgelerde vergi beyanında bulunduğu için Avrupa'daki bazı hükümetler tarafından eleştiriliyordu. Fransa'da başlayan 'Sarı Yelekliler' hareketi bu kapsamda Belçika'nın başkenti Brüksel'de teknoloji devlerinin ofislerinin bulunduğu kompleks bir yapı önünde 3 gün süren protesto gösterileri düzenlemişti.