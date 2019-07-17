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Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 06:35
Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

Fransa'da Ulaştırma Bakanı ElisabethBorne, istifa eden François de Rugy'nin yerine Çevre Bakanı olarak atandı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mayıs 2017'den bu yana Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan 58 yaşındaki Borne'nun, de Rugy'nin yerine Çevre Bakanı olarak atandığı belirtildi. 
Açıklamada, Borne'nun yerine Ulaştırma Bakanı olarak atanacak isim ile ilgili bilgi verilmedi. 
De Rugy, Facebook'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, "Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiğini" ileri süren Mediapart internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti. 
Söz konusu suçlamaları reddettiğini ifade eden Rugy, bu şartlarda etkili şekilde görevini yürütemeyeceğini ve istifasını Başbakan EdouardPhilippe'e sunduğunu bildirmişti. 

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Fransa Hükümet Sözcüsü SibethNdiaye, France Info'ya yaptığı açıklamada, Rugy'nin istifasının kabul edildiğini kaydetmişti.
RUGY İSTİFA EDEN HULOT'NUN YERİNE ATANMIŞTI
Mediapart internet sitesinin geçen hafta Rugy'nin "Mecliste lüks yemek davetleri verdiğine" ilişkin haberi ülkede tartışma yaratmıştı.
Rugy, geçen yıl eylülde Fransa Ulusal Meclisi Başkanı iken istifa eden Nicolas Hulot'nun yerine Çevre Bakanı olarak atanmıştı.

 

Son Güncelleme: 17.07.2019 09:41
Anahtar Kelimeler:
Fransa çevre Bakanı
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